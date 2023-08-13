Fenerbahçe'de Edin Dzeko'dan tarihe geçen gol!

Yayınlanma: 13.08.2023 - 22:21

Güncelleme: 13.08.2023 - 22:21

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Edin Dzeko ile Dusan Tadic sezona hızlı başladı.

Sarı-lacivertlilerin Gaziantep FK ile oynadığı maçta Dzeko, ilk resmi karşılaşmasında gol buldu.

TADIC ASİST YAPTI

3. ve 18. dakikalarda ağları sarsan Boşnak yıldız takımını 2-0 öne geçirdi. Edin Dzeko'nun ilk golünün asistini Dusan Tadic, 2. golünün asistini ise Szymanski yaptı.

FENERBAHÇE TARİHİNE GEÇTİ

Öte yandan Edin Dzeko, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de gol atan en yaşlı oyuncu olarak sarı-lacivertli kulübün tarihine geçti.