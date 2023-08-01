Fenerbahçe turu 9 golle geçti! Zimbru 0 - 4 Fenerbahçe

Yayınlanma: 01.08.2023 - 19:25

Güncelleme: 01.08.2023 - 22:50

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ikinci maçında Fenerbahçe, deplasmanda Moldova ekibi Zimbru'ya konuk oldu.

Stadionul Zimbru'da oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 4-0 kazanmayı başardı.

İki maçın toplamında 9-0'lık skora ulaşan sarı lacivertliler kalesinde gol dahi görmeden adını bir üst tura yazdırmayı başardı.

RAKİBİNİ BEKLİYOR

Karşılaşmada gol perdesini 48. dakikada Dusan Tadic açarken Sırp oyuncu sarı lacivertli forma altındaki ilk golünü de kaydetmiş oldu. 57'de Batshuayi farkı ikiye çıkardı, Belçikalı golcü 59'da bir kez daha sahneye çıkarak skoru 3-0 yaptı.

77'de günün başarılı isimlerinden İsmail Yüksek'in müthiş golüyle mücadele 4-0 sona erdi.

Fenerbahçe bu sonuçla adını 3. Tur'a yazdırmayı başardı.

Fenerbahçe'nin bu turdaki rakibi Perşembe günü oynanacak FC Differdange 03 (Lüksemburg) – NK Maribor (Slovenya) maçının galibi olacak.

CANLI ANLATIM | ZIMBRU 0 - 4 FENERBAHÇE

90'Karşılaşmada son düdük çaldı.

89'Sol kanattan çizgiye inen Shahrom Samiev'in ortasında Burak Kapacak araya girerek topu kornere gönderdi.

88'Fenerbahçe rakip yarı alanda hazırlık pasları yapıyor.

87'Burak Kapacak'ın sağ kanattan yaptığı ortayı savunma kornere gönderdi.

86'Bu dakikalarda üst üste faul düdükleri çalıyor.

85'Pozisyonun ardından itirazlarda bulunan Jessie Guera Djou sarı kart gördü.

84'Orta alanda topla buluşan Szymanksi, Jessie Guera Djou'nun müdahalesi ile yerde kaldı. Karar faul.

83'Mert Hakan'ın pasıyla sağ çaprazda topla buluşan İrfan Can, ayak dışıyla şutunu çekti. Kaleci topu kornere çeldi.

82'Hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Tadic arka direkteki Serdar Dursun'un önüne bıraktı ancak top, Serdar için hızlı.

79'Bir müthiş şut daha! Sağ çaprazda topu kontrol eden Szymanski'nin plasesini kaleci güçlükle kurtardı.

78'Kaleye yaklaşık 30 metre uzaklıktan şutunu çeken İsmail Yüksek, iki direğin birleştiği noktaya müthiş bir GOL attı.

77'GOL İsmail Yüksek'in golüyle Fenerbahçe 4-0 öne geçti.

75'Oosterwolde sol kanattan çizgiye inip ortasını yaptı. Savunmadan seken top kornere çıktı.

74'Orta alanda Szymanski'nin kaybettiği top sonrası Zimbru etkili geldi ancak Serdar Aziz topu kontrol etti.

73'Fenerbahçe rakip yarı alanda hazırlık pasları yapıyor.

75'Oosterwolde sol kanattan çizgiye inip ortasını yaptı. Savunmadan seken top kornere çıktı.

74'Orta alanda Szymanski'nin kaybettiği top sonrası Zimbru etkili geldi ancak Serdar Aziz topu kontrol etti.

73'Fenerbahçe rakip yarı alanda hazırlık pasları yapıyor.

72'Zimbru'da Damascan'ın yerine Bitca oyuna dahil oldu.

70'İrfan Can, Mert Hakan ile verkaç yapmak istedi ancak ofsayt bayrağı havada.

69'Fenerbahçe'nin topla oynama oranlarında yüzde 80'e 20'lik, şutlarda ise 14'e 0'lık üstünlüğü bulunuyor.

68'Szymanski uzak mesafeden kaleyi yokladı. Top savunmadan sekti.

67'Denis Furtuna'nın İrfan Can'a yaptığı müdahale sonrası faul düdüğü çaldı.

66'Sol kanattan hücuma katılan Jayden Oosterwolde'nin sert ortasında Serdar Dursun'dan önce savunma araya girdi.

65'Fenerbahçe'de Serdar Dursun, Szymanski ve Oosterwolde oyuna girdi. Batshuayi, King ve Ferdi kenarda.

63'Fenerbahçe'de Serdar Dursun ve Sebastian Szymanski oyuna girmeye hazırlanıyor.

62'Sağ çaprazda topla buluşan Mert Hakan'ın vuruşunda kaleci topu kornere çeldi.

61'Fenerbahçe tüm hatları ile rakip yarı alana yerleşmiş durumda.

60'Sağ kanattan ceza alanına giren Osayi-Samuel'in yerden ortasında Batshuayi kale ağzında boş ağlara topu gönderdi.

59'GOL GOL GOL! Fenerbahçe, Batshuayi'nin golüyle skoru 3-0'a getirdi.

58'Sol kanattan çizgiye inen Mert Hakan'ın sert ortasında Batshuayi kale ağzında topa dokunarak durumu 2-0'a getirdi.

57'GOL Fenerbahçe, Batshuayi'nin golüyle durumu 2-0'a getirdi.

56'Tadic'in ortasında Serdar Aziz'den önce kaleci topu yumrukladı.

55'Sol kanattan topu sürüklemek isteyen Ferdi, rakibiyle girdiği mücadelede yerde kaldı. Karar faul.

54'Sol kanattan gelişen Zimbru hücumunda Damascan çizgiye inip ortaladı. Osayi-Samuel'den seken top kornere gitti.

49'Mert Hakan'ın ceza alanı içinden vuruşunda savunmadan seken topu önünde bulan Tadic, boş ağlara topu gönderdi.

48'GOL Fenerbahçe, Tadic'in golüyle 1-0 öne geçti.

47'Sol kanattan Joshua King ortasını yaptı. Batshuayi'den önce savunma kafayı vurdu.

45'Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45'İlk yarı sona erdi.

44'Fenerbahçe gole çok yaklaştı! Kale ağzından Serdar Aziz'in yaptığı kafa vuruşunda kaleci Mostovei başarılı.

43'Paslaşılarak kullanılar serbest vuruşta Mert Hakan'ın plasesini kaleci Mostovei çift yumrukla uzaklaştırdı.

42'Sol çaprazda topla buluşan King, Stefan Burghiu'nun müdahalesi ile yerde kaldı. Karar faul.

41'Orta alanda dengesini kaybedip topu kaybeden İsmail Yüksek, yerdeyken topa müdahale ederek topu savunmasına kazandırdı.

40'Zimbru'nun maçta henüz şutu bulunmuyor.

39'Fenerbahçe etkili geldi! İrfan'ın ortasında Tadic indirdi, King'in gelişine vuruşunda savunma araya girdi.

38'İrfan Can Kahveci uzak mesafeden kaleyi yokladı. Kaleci Igor Mostovei topu kornere çeldi.

37'Tadic tek pasla Ferdi'yi kaleci ile karşı karşıya bırakmak istedi ancak yine savunma araya girdi.

36'Fenerbahçe'nin topla oynama oranlarından yüzde 87'ye 13'lük üstünlüğü bulunuyor.

35'Sağ kanattan Mert Hakan'ın yaptığı ortayı kaleci sektirdi, Tadic'in önüne düşen topu savunma uzaklaştırdı.

34'Sağ kanatta topla buluşan Osayi-Samuel'in ortasında Batshuayi'den önce savunma kafayı vurdu.

33'Bu dakikalarda oyunun temposu düşmüş durumda.

32'Fenerbahçe'de Miguel Crespo'nun yerine Mert Hakan Yandaş oyuna dahil oldu.

30'Miguel Crespo yeniden kendini yere bıraktı.

29'Fenerbahçe rakip yarı alanda hazırlık pasları yapıyor.

28'Tedavisinin ardından Miguel Crespo yeniden oyuna dahil oldu.

27'Oyun yeniden hareket kazandı.

26'Miguel Crespo'nun yaşadığı sakatlık sebebiyle oyun bir süreliğine durdu.

25'Tadic'in kullandığı kornerde Luan Peres kafayı vurdu. Top üstten auta gitti.

24'Sol kanattan çizgiye inen Tadic içeri çevirmek istedi. Savunmadan seken top kornere çıktı.

23'Crespo sağ kanattan koşu gösteren Osayi-Samuel'i görmek istedi. Yine savunma araya girdi.

22'Hızlı gelişen Zimbru atağında Crespo'nun Caruntu'ya yaptığı müdahale sebebiyle faul düdüğü çaldı.

21'Sağ kanatta şık bir çalımla rakibinden sıyrılan İrfan Can topu içeri çevirmek istedi. Yine savunma araya girdi.

20'Tadic'in ortasında savunma topu kafayla uzaklaştırdı.

19'Tadic ve İrfan Can topun başına geçti.

18'Tadic ile verkaça girmek isteyen İrfan Can, kaleyi cepheden gören bir noktada yerde kaldı. Karar faul.

17'Sol kanattan hücuma katılan Ferdi, rakibinden sıyrılmak isterken top ayağından açıldı ve auta çıktı.

16'Fenerbahçe tüm hatları ile rakip yarı alana yerleşmiş durumda.

15'Sağ kanattan çizgiye inen Osayi-Samuel'in ortası kaleye paralel şekilde giderek taca çıktı.

14'İsmail Yüksek, orta alanda Ibrahima Soumah'ın müdahalesi ile yerde kaldı. Karar faul.

13'Hızlı gelişen Zimbru hücumunda Caruntu topu kontrol etti ancak Serdar Aziz araya girip topu takımına kazandırdı.

12'İrfan Can Kahveci, sağ kanattan koşu gösteren Osayi-Samuel'i görmek istedi. Ofsayt bayrağı havada.

11'Ferdi Kadıoğlu savunma arkasına hareketlenen Batshuayi'yi görmek istedi. Son anda savunma araya girdi.

10'Müthiş şut! Batshuayi'nin indirdiği topta İrfan Can Kahveci çok sert bir şut çıkardı. Dıştan içe falso alan top direğin yanından auta çıktı.

9'Sol kanattan çizgiye inen King içeri çevirmek istedi. Savunmadan seken top kornere çıktı.

8'Fenerbahçe'de kaptanlık bandını Dusan Tadic takıyor.

7'Joshua King sol çaprazdan vuruşunu yaptı. Top yakın direğin dibinden auta çıktı.

6'Fenerbahçe rakip yarı alanda hazırlık pasları yapıyor.

5'İrfan Can'ın uzun pasıyla sol kanatta topla buluşan Joshua King topu kontrol etmek isterken yine savunma araya girdi.

4'İrfan Can'ın pasıyla ceza alanına girip çizgiye inen Osayi-Samuel kale ağzına çevirdi. Savunma araya girdi.

3'İsmail Yüksek, derin bir pasla İrfan Can'ı görmek istedi. Son anda savunma araya girdi.

2'İlk düdük ile birlikte Fenerbahçe tüm hatları ile rakip yarı alana yerleşti.

1'Karşılaşmada ilk düdük çaldı.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Luan Peres, Ferdi, İsmail, Crespo, Tadic, İrfan Can, King, Batshuayi

Zimbru: Mostovei, Macritchii, Stefan, Burghiu, Misaras, Damascan, Dedechko, Djou, Soumah, Samiev, Caruntu

İLK MAÇTA SAKATLANDI

Fenerbahçe'nin Zimbru ile oynayacağı rövanş müsabakası öncesi duyurulan kadroda sakatlığı bulunan Emre Mor yer almadı.

Sarı-lacivertli ekibin Zimbru maçı kafilesi şöyle:

Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Serdar Aziz, Luan Peres, Samet Akaydın, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, Burak Kapacak, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Serdar Dursun, Efekan Karayazı, Bora Aydınlık.

YENİ TRANSFERLER KADRODA YOK

Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği listede yeni transferlerden Rodrigo Becao, Umut Nayir ve Bartuğ Elmaz yer almazken, Gustavo Henrique, Diego Rossi, Willian Arao, Joao Pedro, Lincoln Henrique, Emre Demir ve Nazım Sangare de listeye dahil edilmeyen diğer oyuncular oldu.

Sarı-lacivertliler, tur atlaması durumunda bir sonraki turda Differdange-Maribor eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.