Fenerbahçe U19, Galatasaray U19'u iki golle devirdi!

26.04.2026 16:23:00
U19 PAF Ligi'nin 31. haftasında oynanan derbi mücadelesinde Fenerbahçe, Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti.

U19 PAF Ligi'nin 31. haftasında oynanan derbi mücadelesinde Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe, 2-1'lik skorla kazandı.

Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 5. dakikada penaltıdan Alaettin Ekici ve 71. dakikada Emin Eren Sayar kaydetti.

Karşılaşmanın 75. dakikasında Galatasaray'da Eyüp Can Karasu, kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe U19 takımı puanını 36'ya yükseltirken, Galatasaray 50 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Galatasaray, Samsunspor deplasmanına konuk olacak. Fenerbahçe ise sahasında Başakşehir'i ağırlayacak.

Sadettin Saran'dan deplasmana gidecek Fenerbahçe taraftarına büyük jest!
Sadettin Saran'dan deplasmana gidecek Fenerbahçe taraftarına büyük jest! Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray'a konuk olacak. Dev derbi öncesi Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, deplasmana gidecek taraftarlar için dikkat çeken bir organizasyona imza attı.
Fenerbahçe TFF'ye başvurmuştu: Victor Osimhen hakkında son karar belli oldu!
Fenerbahçe TFF'ye başvurmuştu: Victor Osimhen hakkında son karar belli oldu! Fenerbahçe, Victor Osimhen'in kolunda materyalin oyuncu sağlığını tehlikeye attığı gerekçesiyle TFF'ye başvurmuştu. Osimhen'in Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde forma giymesinin önünde hiçbir engel olmadığı iddia edildi.
Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Kupası 1'de şampiyon Fenerbahçe
Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Kupası 1'de şampiyon Fenerbahçe Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Kupası 1'de Fenerbahçe İstanbul Jet, Galatasaray Fuzul'ü 61-57 yenerek şampiyon oldu.