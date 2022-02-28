Genç futbolcu İsak Vural Fenerbahçe ile anlaştı

28 Şubat 2022 Pazartesi, 17:48

Türk asıllı İsveçli oyuncu İsak Vural'ın sarı-lacivertli formayı giyeceği açıklandı.

Fenerbahçe Kulübü’nden yapılan açıklamaya göre, 15 yaşındaki futbolcunun transferi için Portekiz kulübü ile anlaşmaya varıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Ailemize hoş geldin İsak” ifadeleri kullanıldı.