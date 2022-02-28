Genç futbolcu İsak Vural Fenerbahçe ile anlaştı
Portekiz kulübü Benfica'nın alt yapısında forma giyen 15 yaşındaki İsak Vural, Fenerbahçe’ye transfer oldu.
Türk asıllı İsveçli oyuncu İsak Vural'ın sarı-lacivertli formayı giyeceği açıklandı.
Fenerbahçe Kulübü’nden yapılan açıklamaya göre, 15 yaşındaki futbolcunun transferi için Portekiz kulübü ile anlaşmaya varıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, “Ailemize hoş geldin İsak” ifadeleri kullanıldı.
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