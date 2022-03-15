Fenerbahçe ve Ali Koç, PFDK'ye sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe ve Ali Koç'un 'sportmenliğe aykırı hareket' nedeniyle PFDK'ye sevk edildiğini duyurdu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) sevklerini açıkladı.
Fenerbahçe ve sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, kulüp resmi internet sitesinde ve sosyal medya hesaplarında yayımlanan açıklamalar sebebiyle PFDK'ye sevk edildi.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Fenerbahçe A.Ş. Kulübü'nün 11.03.2022 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde ve kulüp sosyal medya hesabında yayınlanan açıklamalar suretiyle "sportmenliğe aykırı hareket" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca PFDK'ye sevkine,
Fenerbahçe A.Ş. Kulübü Başkanı Yıldırım Ali Koç'un 11.03.2022 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde ve kulüp sosyal medya hesabında yapmış olduğu açıklamalarında yer alan "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ye sevkine karar verilmiştir."
İlgili Haberler
- Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'a transfer yasağı geldi
- Trabzonspor'dan 'Mutluluğa kurşun sıkma' çağrısı
- Galatasaraylı ve Trabzonsporlu futbolcular milli takımların aday kadrosuna çağrıldı
Video Haberler
- HDP'den 'yüzde 7' açıklaması
- Erkan Baş'tan 'seçim kanunu değişikliği' yorumu
- 'Koltuğunuz elden gider diye...'
- 'Gelsin kendi eksin'
- Sağlık emekçileri hak için grevde!
- 10 katlı binaya top mermisi isabet etti!
- Lviv’de AVM otoparkı sahra hastanesine çevrildi
- İstanbul'a kar yeniden geliyor
- Uzman çavuştan doktora şiddet
- Beyoğlu’nda tehlikeli madde yüklü kamyonet devrildi
En Çok Okunan Haberler
- Polonya, Rusya'nın 2 milyon Euro'sunu bloke etti
- F.Bahçeli efsaneden Yıldırım paylaşımı!
- Adnan Oktar davasında yeni gelişme
- CAS'tan flaş Rusya kararı!
- Biden, 'Ukrayna' için Avrupa'ya gidiyor
- Artem Dzyuba'dan Rusya'ya ret!
- Fenerbahçe ve Ali Koç, PFDK'ye sevk edildi
- 'Sorgu 14 saatten fazla sürdü'
- Dilmen'den F.Bahçe'ye golcü önerisi: Düşünmeden alırım
- Eczacıbaşı, ilk maçta avantajı yakaladı!