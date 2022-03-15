Fenerbahçe ve Ali Koç, PFDK'ye sevk edildi

15 Mart 2022 Salı, 21:50

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) sevklerini açıkladı.

Fenerbahçe ve sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, kulüp resmi internet sitesinde ve sosyal medya hesaplarında yayımlanan açıklamalar sebebiyle PFDK'ye sevk edildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçe A.Ş. Kulübü'nün 11.03.2022 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde ve kulüp sosyal medya hesabında yayınlanan açıklamalar suretiyle "sportmenliğe aykırı hareket" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca PFDK'ye sevkine,

Fenerbahçe A.Ş. Kulübü Başkanı Yıldırım Ali Koç'un 11.03.2022 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde ve kulüp sosyal medya hesabında yapmış olduğu açıklamalarında yer alan "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ye sevkine karar verilmiştir."