Cumhuriyet Gazetesi Logo
Galatasaray'ın tarihi zaferi sonrası... UEFA ülke puanında son durum belli oldu!

Galatasaray'ın tarihi zaferi sonrası... UEFA ülke puanında son durum belli oldu!

18.02.2026 09:43:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Galatasaray'ın tarihi zaferi sonrası... UEFA ülke puanında son durum belli oldu!

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda sahasında Juventus'u 5-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların tarihi galibiyetinin ardından UEFA ülke puanı güncellendi.

Şampiyonlar Ligi'nde 2025/26 sezonunun son 16 turu play-off'unda Galatasaray, Juventus'u konuk etti. Sarı-kırmızılı takım geriye düştüğü maçta İtalyan ekibini 5-2 mağlup ederek avantajlı skoru elde etti.

Galatasaray'a Juventus karşısında galibiyeti getiren golleri Gabriel Sara, Noa Lang (2), Davinson Sanchez ve Sacha Boey kaydetti. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray bu eşleşmenin rövanşını 25 Şubat Çarşamba günü İtalya'da oynayacak.

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın Juventus'u mağlup ettiği maçın ardından UEFA ülke puanı güncellendi.

İşte UEFA ülke puanında son durum:

1- İngiltere - 111.797

2- İtalya - 96.446

3- İspanya - 90.484

4- Almanya - 87.331

5- Fransa - 78.927

6- Portekiz - 69.266

7- Hollanda - 66.595

8- Belçika - 60.850

9- Türkiye - 49.475

10- Çekya - 47.225

11- Yunanistan - 46.312

12- Polonya - 44.625

İlgili Konular: #galatasaray #juventus #uefa şampiyonlar ligi #uefa ülke puan sıralaması

İlgili Haberler

Galatasaray'dan tarihi galibiyet: Sarı-kırmızılılar ilkleri yaşadı!
Galatasaray'dan tarihi galibiyet: Sarı-kırmızılılar ilkleri yaşadı! Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında kendi evinde ağırladığı Juventus'u 5-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takım, bu galibiyet ile tarihinde ilkleri yaşadı.
Spor yazarları Galatasaray - Juventus maçını yorumladı: 'Türk futbol tarihinin en büyük zaferlerinden biri'
Spor yazarları Galatasaray - Juventus maçını yorumladı: 'Türk futbol tarihinin en büyük zaferlerinden biri' Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında konuk ettiği Juventus'u 5-2 gibi tarihi bir skorla mağlup ederek unutulmaz bir zafere imza attı. Spor yazarları, Galatasaray-Juventus maçını kaleme aldı.
Rıdvan Dilmen'den dikkat çeken Galatasaray yorumu: '1905'ten beri...'
Rıdvan Dilmen'den dikkat çeken Galatasaray yorumu: '1905'ten beri...' Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray, Juventus'u konuk etti. Rıdvan Dilmen sarı-kırmızılıların 5-2 kazandığı mücadeleden öne çıkanları yorumladı.