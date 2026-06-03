Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıttı: 'Geçmişe Saygı, Geleceğe İmza'

Koleksiyon; Fenerbahçe’nin vazgeçilmez simgesi Çubuklu iç saha forması, kulübün asil ruhunu yansıtan dış saha forması ve 1923 Harington Kupası zaferinden ilham alan üçüncü formayı bir araya getiriyor. 120. yıl ruhunu taşıyan Çubuklu forma, beyaz çerçeveli göğüs sponsoru detayıyla Fenerbahçe’nin tarihi mirasına güçlü bir gönderme yaparken, klasik tasarım çizgisini modern bir yorumla sahaya taşıyor. Sezonun en dikkat çekici yeniliklerinden biri ise adidas Originals logolu deplasman forması. Fenerbahçe tarihinde ilk kez bir forma, adidas Originals logosu ile taraftarlarla buluşuyor.

Yeni sezon formalarında ayrıca adidas’ın performans odaklı CLIMACOOL+ teknolojisine sahip ve profesyonel sporcuların sahada kullandığı Authentic versiyonlar da ilk kez satışa sunuluyor. Formalara ek olarak hazırlanan ve kulübün 120. yılına özel 24 parçalık trainingwear koleksiyonu, antrenman ve seyahat odaklı ürünlerini kapsayan geniş bir seçki sunuyor.

Fenerbahçe’nin 120. yılına özel hazırlanan yeni sezon koleksiyonu, 3 Haziran itibarıyla Maraton Fenerium Mağazası, fenerium.com ve adidas.com.tr'de; 4 Haziran’dan itibaren ise tüm Fenerium mağazaları ve adidas mağazalarında satışa sunulacak.

FENERBAHÇE EFSANELERİ AYNI FİLMDE BULUŞTU

“Bu Forma Fenerbahçe'den Yapıldı” mesajıyla hazırlanan yeni sezon lansman filmi, kulübün 120 yıllık hikâyesine odaklanıyor. Harington Kupası’ndan kulüp tarihine damga vuran unutulmaz anlara uzanan filmde; Cihat Arman ve Oğuz Çetin gibi efsane isimlere yer veriliyor. Marco Asensio, Mattéo Guendouzi ve İsmail Yüksek yeni sezon formalarıyla kamera karşısına geçerken; Kerem Aktürkoğlu ise yapay zekâ teknolojisiyle Fenerbahçe efsaneleriyle aynı sahada buluşuyor.