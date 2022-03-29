Fenerbahçe yönetimi, Finansal Fair-Play için yoğun mesai harcıyor
UEFA ile yaptığı anlaşmanın sonuna gelen Fenerbahçe, Finansal Fair-Play kapsamında kritik bir görüşme gerçekleştirecek.
Yeni sezonun planlarını yapan Fenerbahçe, Finansal Fair-Play anlaşması kapsamında UEFA ile kritik bir görüşme gerçekleştirecek.
Başkan Ali Koç, daha önce F.Bahçe’nin mali açıdan UEFA’nın değerlendirmesine göre en riskli kulüplerden biri olduğunu açıklamıştı. Sarı-Lacivertlilerin, UEFA ile yaptığı anlaşma sezon sonu bitiyor. Geride kalan sezonlarda sattığı kadar oyuncu alabilen F.Bahçe’yi önümüzdeki günlerde UEFA ile yapılacak görüşmelerde zor bir durum bekliyor. Sezon sonunda mali tabloların denk rakamlardan oluşma ihtimalinin düşük göründüğü öğrenilirken, Koç ve kurmayları, UEFA’ya yapılacak sunum için uzun süredir çalışıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle son 2 sezonda yaşanan ciddi gelir kayıpları nedeniyle UEFA’dan esneklik istenecek.
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