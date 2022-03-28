Fenerbahçe’de kadro dışı kalan Mesut ve Ozan’la ilgili yeni gelişme

28 Mart 2022 Pazartesi, 07:00

Fenerbahçe’de teknik direktör İsmail Kartal’ın raporu ve Ali Koç yönetiminin onayıyla kadro dışı bırakılan Mesut Özil ile Ozan Tufan’ın affedilmesi gündeme gelebilir. Konyaspor maçının devre arası ve sonrasında soyunma odasında Kartal’a yönelik sözleri nedeniyle kadro dışı kalan iki yıldızın, yaşananlar nedeniyle üzgün oldukları öğrenildi. Hatalarını kabul eden Mesut ve Ozan’ın kısa süre içinde hem Kartal’dan hem takım arkadaşlarından hem de başkan Koç’tan özür dilemeleri halinde affedilerek yeniden takıma dönme ihtimalleri gündeme gelecek. İki yıldız bu yönde adım atarsa İsmail Kartal ile Ali Koç’un affa sıcak baktığı Samandıra’dan gelen haberler arasında.

MEMNUN DEĞİLLER

Devre arasında Kartal’ın isteğiyle Watford’dan kiralanan Ozan Tufan ile sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan Mesut Özil’in kendi form grafiklerinden memnun olmadığı öğrenildi. Fenerbahçe’ye yeteri kadar katkı sunamadıklarını düşünen iki tecrübeli oyuncunun, yakın çevrelerine, affedilirlerse takımın ligi en iyi yerde bitirebilmesi için daha fazla sorumluluk alacaklarını söylediği bildirildi.