Fenerbahçe’de kadro dışı kalan Mesut ve Ozan’la ilgili yeni gelişme
Fenerbahçe Spor Kulübü, yıldız futbolcular Mesut Özil ve Ozan Tufan'ı kadro dışı bıraktı. Yaşananlar nedeniyle üzgün oldukları öğrenilen futbolcuların hem İsmail Kartal’dan hem takım arkadaşlarından hem de başkan Ali Koç’tan özür dilemeleri halinde affedilmeleri gündeme gelecek.
Fenerbahçe’de teknik direktör İsmail Kartal’ın raporu ve Ali Koç yönetiminin onayıyla kadro dışı bırakılan Mesut Özil ile Ozan Tufan’ın affedilmesi gündeme gelebilir. Konyaspor maçının devre arası ve sonrasında soyunma odasında Kartal’a yönelik sözleri nedeniyle kadro dışı kalan iki yıldızın, yaşananlar nedeniyle üzgün oldukları öğrenildi. Hatalarını kabul eden Mesut ve Ozan’ın kısa süre içinde hem Kartal’dan hem takım arkadaşlarından hem de başkan Koç’tan özür dilemeleri halinde affedilerek yeniden takıma dönme ihtimalleri gündeme gelecek. İki yıldız bu yönde adım atarsa İsmail Kartal ile Ali Koç’un affa sıcak baktığı Samandıra’dan gelen haberler arasında.
MEMNUN DEĞİLLER
Devre arasında Kartal’ın isteğiyle Watford’dan kiralanan Ozan Tufan ile sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan Mesut Özil’in kendi form grafiklerinden memnun olmadığı öğrenildi. Fenerbahçe’ye yeteri kadar katkı sunamadıklarını düşünen iki tecrübeli oyuncunun, yakın çevrelerine, affedilirlerse takımın ligi en iyi yerde bitirebilmesi için daha fazla sorumluluk alacaklarını söylediği bildirildi.
İlgili Haberler
- Ersun Yanal'dan 'Fenerbahçe' açıklaması
- Mesut Özil: Aslolan Fenerbahçe'dir!
- Fenerbahçe yönetiminden Mesut ve Ozan için sürpriz karar
Video Haberler
- Güneşi gören İstanbullular sahillere akın etti
- Cam silerken 5'inci kattan düşen kadın ağır yaralandı
- Süt üreticileri uyardı
- Yargıtay Sedef'in katiline verilen cezayı fazla buldu
- Ukrayna'dan tahliye edilen yetim çocuklar Türkiye'de
- Göçükte ölen işçi toprağa verildi
- Fırtınada uçan şemsiyenin ile birlikte böyle sürüklendi
- 12 katlı binanın 11'inci katında yangın çıktı
- Kayıp Şeyma'nın cansız bedeni ırmak kenarında bulundu
- Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'tan tarihi konuşma
En Çok Okunan Haberler
- Kalmak da var geçmek de…
- Altyapı Bakanlığı’nı kaldıralım, çünkü...
- Bloklar, kutuplar, ‘Soğuk Savaş’ ve başka şeyler
- Bilince karşı olmak
- ‘Biz onların işçisi olduk...’
- Will Smith, ünlü komedyen Chris Rock'a tokat attı
- Mesut ve Ozan’la ilgili yeni gelişme
- Galatasaray ‘seçim’ dedi
- Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı
- Kritik kabine toplantısı bugün yapılacak