Fenerbahçe yönetiminden Mesut ve Ozan için sürpriz karar

25 Mart 2022 Cuma, 07:00

Ligde yakaladığı çıkışla dikkat çeken Fenerbahçe, Mesut Özil ve Ozan Tufan’ın kadro dışı bırakılmasıyla sarsıldı. Sarı-Lacivertli yönetim, sürpriz bir kararla iki yıldızı dün kadro dışı bıraktı. Ancak bu gelişmenin perde arkasında Mesut ile Ozan’ın Konyaspor maçında teknik direktör İsmail Kartal’la yaşadığı tartışma yatıyor.

SERT SÖZLER KULLANDI

Kartal, ilk 11’de sahaya sürdüğü Mesut’u 46. dakikada oyundan aldı. Tecrübeli futbolcunun, devre arası soyunma odasında karara sinirlenip, “Ben bu takıma katkı vermek istiyorum” dediği ve ardından bazı sert ifadeler kullanarak Kartal’a tepki gösterdiği öğrenildi. Konyaspor maçının son anlarında oyuna alınmasına bozulan Ozan’ın ise karşılaşmanın ardından İsmail Kartal’a forma adaletine yönelik bazı söylemlerde bulunduğu bildirildi.

KARTAL RAPOR ETTİ

Geriden gelip kazanılan bir maçın ardından iki tecrübeli oyuncusundan gelen tepkiye o an reaksiyon göstermeyen Kartal’ın, detaylı bir rapor hazırlayıp başkan Ali Koç ile yönetime sunduğu kaydedildi. Yönetim de iki yıldızı kadro dışı bıraktı, dönüşlerine dair bir süre belirtmedi. Valencia’nın ise takım doktorlarına yönelik sözleri ve özür dilememesi nedeniyle Konyaspor maçının kadrosuna alınmadığı kaydedildi.

DÜNDAR: BİR OLMALIYIZ

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı’na aday olan Uğur Dündar, düzenlediği basın toplantısında, “F.Bahçe, Türkiye’nin en büyük sivil toplum örgütü. Bizler tekrar bir ve bütün olmalıyız” dedi.