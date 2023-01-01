Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar: 'Onlar artık eski hakem'
Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, kamuoyunda sıkça tartışılan hakemler Özgüç Türkalp ile Erkan Özdamar hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Dündar, "MHK ne karar verirse versin, futbolseverlerin gözünde Özgüç Türkalp ile Erkan Özdamar'ın hakemlik kariyerleri bitmiştir" ifadelerini kullandı.
Sivasspor-Galatasaray maçıda iptal edilen golün yankıları halen sürerken Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, konuya dair yeni bir paylaşımda bulundu.
"ONLAR ARTIK ESKİ HAKEM"
Karşılaşmanın orta hakemi Erkan Özdamar ve VAR hakemi Özgüç Türkalp hakkında Twitter'da bir paylaşım yapan Dündar, "MHK ne karar verirse versin, futbolseverlerin gözünde Özgüç Türkalp ile Erkan Özdamar'ın hakemlik kariyerleri bitmiştir. Onlar artık skandalla anılacak eski hakemlerdir!" ifadelerini kullandı.
Sivasspor-Galatasaray maçının ikinci yarısında Sivasspor'un Fredrik Ulvestad ile bulduğu golün VAR'dan gelen uyarıyla iptal edilmesi tartışma konusu olmuştu.
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