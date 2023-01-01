Fenerbahçe'de Enner Valencia'nın son durumu belli oldu
Sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Fenerbahçeli futbolcu Enner Valencia'nın 8 Ocak'taki Galatasaray maçına yetişmesi hedefleniyor.
Fenerbahçe derbiye kayıpsız çıkmayı hedefliyor.
Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de 2023'ün ilk maçına salı günü Fraport Tav Antalyaspor deplasmanında çıkacak. Jorge Jesus'un öğrencileri, 17. hafta öncesinde 15 maçta topladığı 32 puan ile lider Galatasaray'ın 1 puan arkasında.
Fenerbahçe'de Joao Pedro'nun sakatlığı sürüyor. NTV Spor'un haberine göre, Galatasaray maçına yetiştirilmesi hedeflenen Enner Valencia'nın Antalyaspor'a karşı forma giyme ihtimali düşük.
İKİ İSİM KART SINIRINDA
Sarı kart ceza sınırında bulunan Ferdi Kadıoğlu ve Miguel Crespo, Akdeniz temsilcisi ile oynanacak maçta kart görmeleri halinde derbide forma giyemeyecek.
Fenerbahçe, Antalyaspor maçının ardından Galatasaray'ı 8 Ocak'ta konuk edecek.
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