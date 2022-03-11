Fenerbahçe'de Ali Koç bugün basın toplantısı düzenleyecek

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, saat 15:00'te basın toplantısı düzenleyecek.

cumhuriyet.com.tr
11 Mart 2022 Cuma, 10:12
Fenerbahçe'de Ali Koç bugün basın toplantısı düzenleyecek
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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, bugün basın toplantısı düzenleyecek. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'nda yapılacak toplantı saat 15.00'te başlayacak.

Koç, son zamanlarda yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulunacak.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Başkanımız Ali Koç, 11 Mart 2022 Cuma günü basın toplantısı düzenleyecektir. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde yapılacak toplantı, saat 15.00'te başlayacaktır. Kamuoyunun ve basın mensuplarının bilgisine sunarız."




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