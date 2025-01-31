İtalyanlar duyurdu: Allan Saint-Maximin'e Serie A devi talip oldu!

Son dönemde Fenerbahçe'den ayrılığı gündeme gelen Allan Saint-Maximin'e Napoli'nin talip olduğu iddia edildi.

İtalyanlar duyurdu: Allan Saint-Maximin'e Serie A devi talip oldu!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.01.2025 - 16:20

Fenerbahçe'nin sezon başında Al-Ahli'den bir yıllığına kiraladığı Allan Saint-Maximin'de son dakika gelişmesi yaşanıyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Napoli, Saint-Maximin için Al-Ahli'ye yarım sezonluk kiralama teklifi yaptı.

Bu sezon tüm kulvarlarda 24 maça çıkıp 1455 dakika sahada kalan Allan Saint-Maximin 3 gol, 4 asistlik skor katkısı verdi.


Etiketler: #Allan Saint-Maximin #napoli #fenerbahçe

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