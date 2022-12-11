Fenerbahçe'de Altay Bayındır harekatı

11 Aralık 2022 Pazar, 13:21

Fenerbahçe'de İspanyol ekibi Rayo Vallecano maçında bel ağrılarının nüksetmesinin ardından tedavisine başlanan kaptan Altay Bayındır için teknik ekip alarm verdi.

Sezon başından bu yana Avrupa Ligi ve Süper Lig maçlarının sadece ikisinde forma giyemeyen milli kaleci, tedavisi için İstanbul'da bırakılmış, 5 günlük Antalya Kampı'na götürülmemişti.

JESUS DÜZENLİ RAPORLAR ALIYOR

Teknik direktör Jorge Jesus ise yaklaşan Trabzonspor maçını da düşünerek, sağlık ekibinin verdiği özel program dahilinde çalışmalarını sürdüren Altay Bayındır hakkında düzenli raporlar alıyor. Fanatik'in haberine göre Altay'ın bir an önce takıma katılmasını ve maç eksiğini gidermesini isteyen Portekizli teknik direktör, bordo-mavili ekiple 24 Aralık Cumartesi günü deplasmanda oynanacak olan Süper Lig'in 15. hafta maçında kaptanını ilk 11'de sahaya sürmeyi planlıyor.