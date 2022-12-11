İtalyanların gözü kulağı Fenerbahçe'de
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekipleri Milan ile Inter'in, Fenerbahçeli genç futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nu devre arasında takımlarına katmak istedikleri öne sürüldü.
Fenerbahçe'nin yükselen değeri Ferdi Kadıoğlu için İtalyan devleri Milan ve Napoli büyük bir kapışma içine girdi.
Fanatik'in haberine göre, sarı-lacivertli kulübün sözleşmesini 2026 sezonu sonuna kadar uzattığı milli futbolcuyu yakın takibe alan iki İtalyan kulübünün, devre arası transfer döneminde yönetimin kapısını çalması bekleniyor.
FERDİ TAKIMA ODAKLANDI
Teknik direktör Jorge Jesus'un jokeri durumundaki Kadıoğlu'nun ancak astronomik bir rakam karşılığında transferine izin verileceği öğrenilirken Ferdi'nin ise sadece takımının başarısına odaklandığı, sarı-lacivertli forma ile hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da büyük başarılar yaşamak istediği ifade edildi.
Fenerbahçe'de bu sezon 20 maça çıkan Ferdi Kadıoğlu, takım arkadaşlarına 1 gol pası verdi.
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