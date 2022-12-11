İtalyanların gözü kulağı Fenerbahçe'de

11 Aralık 2022 Pazar, 10:30

Fenerbahçe'nin yükselen değeri Ferdi Kadıoğlu için İtalyan devleri Milan ve Napoli büyük bir kapışma içine girdi.

Fanatik'in haberine göre, sarı-lacivertli kulübün sözleşmesini 2026 sezonu sonuna kadar uzattığı milli futbolcuyu yakın takibe alan iki İtalyan kulübünün, devre arası transfer döneminde yönetimin kapısını çalması bekleniyor.

FERDİ TAKIMA ODAKLANDI

Teknik direktör Jorge Jesus'un jokeri durumundaki Kadıoğlu'nun ancak astronomik bir rakam karşılığında transferine izin verileceği öğrenilirken Ferdi'nin ise sadece takımının başarısına odaklandığı, sarı-lacivertli forma ile hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da büyük başarılar yaşamak istediği ifade edildi.

Fenerbahçe'de bu sezon 20 maça çıkan Ferdi Kadıoğlu, takım arkadaşlarına 1 gol pası verdi.