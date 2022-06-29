Fenerbahçe'de Altay Bayındır'a yedek olacak iki alternatif: Ertuğrul Taşkıran ve Gökhan Akkan
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de yedek kaleci arayışı sürüyor. İddiaya göre, sarı-lacivertlilerin gündeminde Ertuğrul Taşkıran ve Gökhan Akkan var.
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-lacivertliler, Altay Bayındır'a yedek olacak Türk bir kaleciyi kadrosuna katmak istiyor. NTV Spor'un haberine göre, listede Ertuğrul Taşkıran ve Gökhan Akkan var.
FENERBAHÇE'YE TRANSFER OLMAYA SICAK
Ertuğrul için 1.5 milyon Euro bonservis talep eden Kasımpaşa ile görüşmeler sonuçlanmış değil. 32 yaşındaki file bekçisi Fenerbahçe'ye transfer olmaya sıcak bakıyor.
HENÜZ RESMİ BİR ADIM YOK
Çaykur Rizespor forması giyen Gökhan Akkan için henüz resmi bir adım atmayan sarı-lacivertliler, beklentiler konusunda araştırma halinde. 27 yaşındaki kaleci birçok Anadolu kulübünün de radarında.
BERKE İLE YOLLAR AYRILMIŞTI
Fenerbahçe, sezon sonu itibariyle kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen Berke Özer ile yollarını ayırmak zorunda kalmıştı.
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