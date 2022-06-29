Fenerbahçe'de Jorge Jesus, transfer rotasını belirledi

29 Haziran 2022 Çarşamba, 09:32

Süper Lig'de sezonu zirvede tamamlamak isteyen Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un oyun planının detayları belli olmaya başladı. Portekizli ismin 3 transferi özellikle istediği ortaya çıktı.

KENARLAR ÇOK GÜÇLENDİ

Milliyet'in haberine göre, sezon bitimiyle mevcut kadronun üzerine bir forvet transferi ile daha da iyi gelmesi bekleniyordu. Ancak Jesus farklı bir tespit yaptı. Santrfordan çok, takımın orta saha ve kanatlarda daha etkili olması gerektiğini ifade etti. Hızlı ve ofansif bir oyun oynamak için bu tip isimlere ihtiyaç olduğu tespitinden sonra çalışmalar başladı. Bruma ve aynı zamanda kanatta da oynayan Lincoln transfer edildi. Kanatlarda etkili olan Dimitris Pelkas, Diego Rossi, İrfancan gibi isimlerin yanına bu iki isim de eklendi.

HEPSİ FARKLI ÖZELLİKTE

Son olarak yabancı bir kanat arayışlarını sürdüren sarı-lacivertliler, Emre Mor'da karar kıldı. Bu bölgeye ayrıca, sol bek transferi sonrası Ferdi de çekilecek. Mert Hakan'ın da kanatlarda zaman zaman oynadığı düşünüldüğünde, kanatlarda çok ciddi bir rekabet oluştu. Çok fazla kanat oyuncusu olduğu düşünülse de, teknik direktör Jesus bu bölgelere birbirinden farklı tipte oyuncular aldı. Her oyuncunun ofansif yeteneklerinin farklı olduğunu dile getiren Portekizli teknik direktör, bunlar sayesinde kilidi açabilecek.