Fenerbahçe'de Jorge Jesus, transfer rotasını belirledi
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de Portekizli hoca Jorge Jesus, transferde rotayı belirledi. Portekizli hocanın, Bruma, Lincoln Henrique ve Emre Mor'un transferini özellikle istediği iddia edildi.
Süper Lig'de sezonu zirvede tamamlamak isteyen Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un oyun planının detayları belli olmaya başladı. Portekizli ismin 3 transferi özellikle istediği ortaya çıktı.
KENARLAR ÇOK GÜÇLENDİ
Milliyet'in haberine göre, sezon bitimiyle mevcut kadronun üzerine bir forvet transferi ile daha da iyi gelmesi bekleniyordu. Ancak Jesus farklı bir tespit yaptı. Santrfordan çok, takımın orta saha ve kanatlarda daha etkili olması gerektiğini ifade etti. Hızlı ve ofansif bir oyun oynamak için bu tip isimlere ihtiyaç olduğu tespitinden sonra çalışmalar başladı. Bruma ve aynı zamanda kanatta da oynayan Lincoln transfer edildi. Kanatlarda etkili olan Dimitris Pelkas, Diego Rossi, İrfancan gibi isimlerin yanına bu iki isim de eklendi.
HEPSİ FARKLI ÖZELLİKTE
Son olarak yabancı bir kanat arayışlarını sürdüren sarı-lacivertliler, Emre Mor'da karar kıldı. Bu bölgeye ayrıca, sol bek transferi sonrası Ferdi de çekilecek. Mert Hakan'ın da kanatlarda zaman zaman oynadığı düşünüldüğünde, kanatlarda çok ciddi bir rekabet oluştu. Çok fazla kanat oyuncusu olduğu düşünülse de, teknik direktör Jesus bu bölgelere birbirinden farklı tipte oyuncular aldı. Her oyuncunun ofansif yeteneklerinin farklı olduğunu dile getiren Portekizli teknik direktör, bunlar sayesinde kilidi açabilecek.
Video Haberler
- Eyüpsultan'da feci kaza: Sürücüler şans eseri kurtuldu
- Boşanma aşamasındaki eşi ile oğlunu katletti
- Bodrum'da kum dolu çuval içerisinde ceset bulundu
- Hollanda'nın ardından Rusya’da da hortum: 1 ölü
- CHP'den iktidara orman yangını tepkisi
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- İBB ekipleri sel bölgesinde
- Apar topar sildiler... TRT'den tepki çeken video!
- Hollanda’da hortum: 1 ölü, 10 yaralı
- Hollanda'da fuarda silahlı soygun
En Çok Okunan Haberler
-
- Motorine indirim geldi: İşte güncel fiyatlar...
- Bahçeli'nin zor anları
- Cem Küçük'ten 'istifa ettirildi' iddialarına yanıt
- Türk Ocakları'ndan Devlet Bahçeli'ye yanıt
- AKP'nin dikkat çeken oy oranı
- Emel Sayın, Cüneyt Arkın'ın ölümüyle sarsıldı
- 'Görüşmem mümkün değil'
- Enflasyonda en kötüsü mü geliyor?
- Peker ile Şener arasında restleşme
- Erdoğan, ihraç kararına ne dedi?