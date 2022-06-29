Fenerbahçe'de Giuseppe Pezzella iddiası
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin sol bek için bonservisi Parma'da olan 24 yaşındaki Giuseppe Pezzella ile ilgilendiği iddia edildi.
Sol bek arayışlarına devam eden Fenerbahçe'nin Giuseppe Pezzella ile ilgilendiği ifade edildi.
KISA SÜREDE TEKLİF SUNULACAK
Sky Sport'un haberine göre sarı-lacivertliler, İtalyan oyuncu için devreye girdi. Hatta, Bologna'ya transfer olması beklenen oyuncu için Fenerbahçe'nin kısa süre içerisinde teklifini sunacağı aktarıldı.
3 ASİST KAYDETTİ
Bonservisi Parma'da olan 24 yaşındaki sol bek, geçen sezonu kiralık olarak Atalanta'da geçirmişti. 29 maçta süre alan Pezzella, 3 asist yapmıştı.
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