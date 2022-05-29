Fenerbahçe'de bu üçlüye tatil yok
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de Arda Güler, Miguel Crespo ve Nazım Sangare, bir an önce sahalara geri dönmek için Samandıra'yı mesken tuttu.
Fenerbahçe'de sezonun son haftalarında peş peşe ciddi sakatlıklar yaşayarak formalarından uzak kalan Arda Güler, Miguel Crespo ve Nazım Sangare, yeni sezonun hazırlık kampına yetişmek için Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde tedavi ve antrenman programlarını aralıksız olarak sürdürüyor.
CRESPO YERÇEKİMSİZ KOŞU BANDINDA
Hürriyet'in haberine göre, 22 Nisan'daki Rize maçında sağ ayak tarak kemiği kırılan Miguel Crespo sezonu erken açan futbolculardan biri oldu. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, NASA'nın da kullandığı yerçekimsiz yürüme sistemi Alter-G koşu bandında çalışırken yaptığı paylaşımla yeni sezona yetişme hırsını gösterdi.
ARDA'NIN HEDEFİ TOPUK YAYLASI KAMPI
Haberde, 5 Mayıs'ta stres kırığı teşhisi konularak 3 ay sahalardan uzak kalacağı öngörülen genç yıldız Arda'nın, süreyi kısaltmak için Samandıra'da fizyoterapist nezaretinde fizik tedavi ile rehabilite olduğu kaydedildi. Genç futbolcu, gelişimi için büyük önem taşıyan Topuk Yaylası kampına yetişmeye çalışıyor.
NAZIM DA SAMANDIRA'DAN AYRILMIYOR
Ayrıca 15 Mayıs'taki Karagümrük maçı sonrası yapılan kontrollerde sağ çapraz bağları zedelendiği anlaşılan ve 6 ay sahalardan uzak kalacağı öngörülen Nazım Sangare'nin de Samandıra'yı mesken tuttuğu ifade edildi. Nazım, beklenenden önce sahalara dönmek için büyük çaba sarf ediyor.
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