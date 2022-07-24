Fenerbahçe'de Dimitrios Pelkas yol ayrımında
Fenerbahçe'nin Yunan futbolcusu Dimitrios Pelkas, forma şansının azalması nedeniyle takımdan ayrılma ihtimalini düşünmeye başladı.
Fenerbahçe'nin 28 yaşındaki Yunan orta saha oyuncusu Dimitrios Pelkas, sarı-lacivertli ekip ile yol ayrımına geldi. Teknik direktör Jorge Jesus'un, oyun planına uymadığı için Pelkas'a fazla şans vermeyi düşünmediği ifade edildi.
Haber Global'in haberine göre; Pelkas da forma giyebileceği bir takıma gitmek için menajeriyle kulüp bakmaya başladı. Daha önce adı İtalyan ekipleri ve Hull City ile anılan Yunan oyuncunun, makul bir teklif alması halinde takımdan ayrılmak istediği belirtildi.
2020-21 sezonunda Fenerbahçe'ye PAOK'tan transfer olan Dimitrios Pelkas, sarı-lacivertli forma ile çıktığı 67 maçta 13 gol 7 asistlik performans sergiledi.
Video Haberler
- Antalya'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı
- Yavru kediyi kalp masajı yaparak hayata döndürdü
- Somalı maden işçilerinin eylemi sürüyor
- AKP'ye oy veren yurttaş isyan etti: 'Bıktım artık'
- Gazipaşa'da bahçe yangını
- O anlar havadan görüntülendi
- Valilik zehirlenme vakalarında son durumu açıkladı
- 'Ruh sağlığından gerçekten endişe ediyorum'
- Jesus ile Arda arasındaki samimi anlar gündem oldu!
- Tatil sitesinde yaban domuzu istilası!
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'nin planını açıkladı: 'Yağma başladı...'
- Cep telefonu ile tuvalete gidenler dikkat!
- Maymun çiçeği için 'küresel acil durum' ilanı
- Yargıda 'Ali Erbaş' sessizliği
- 'Sana bu twiti gönderen Fahrettin iyi bilir ki...'
- 'İşçiler Erdoğan'ın mitingine böyle taşındı'
- MHP'li Vural'dan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yorumu
- Yeğenini 1 yıl boyunca 'çöp evdeki' odada kilitli tuttu!
- Sedyedeki hastaya cinsel saldırıda karar çıktı!
- İktidara kötü haber: Yüzde 86'sı...