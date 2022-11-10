Fenerbahçe'de Enner Valencia son idmanda yer almadı
Fenerbahçe'de Giresunspor maçı hazırlıkları devam ederken Enner Valencia idmanda yer almadı.
Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında sahasında Bitexen Giresunspor'u konuk edecek Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor.
Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki idman öncesinde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan ayrılışının 84'üncü yıl dönümünde anıldı. Sarı-lacivertli ekip, Atatürk posteri ve Türk bayrağı önünde fotoğraf çektirdi.
İlk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Dar alanda pas çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışmalar yapıldı.
Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan İrfan Can Eğribayat ile Lincoln Henrique'nin haricinde gribal enfeksiyonu bulunan Enner Valencia antrenmanda yer almadı. Gustavo ve Mert Hakan Yandaş takımdan ayrı saha çalışmaları gerçekleştirirken, Luan Peres ise hazırlıklarını bireysel sürdürdü.
Fenerbahçe, Giresunspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.
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