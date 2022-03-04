Fenerbahçe'de Enner Valencia'nın sakatlığında korkulan olmadı

04 Mart 2022 Cuma, 10:43

Kasımpaşa maçında sağ ayak bileğinden sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Ekvadorlu oyuncunun MR’ı bir türlü çekilememişti.

Sonunda ödem dağıldı ve Valencia’ya dün ayrıntılı bir kontrol yapıldı. Tecrübeli futbolcunun durumunun korkulduğu kadar ciddi olmaması herkese rahat bir nefes aldırdı.

Valencia, dün salonda kendisi için hazırlanan özel idman programını uyguladı. Başarılı oyuncunun Trabzonspor maçında oynama şansı çok az olsa da uzun süre sahalardan uzak kalmayacağı düşünülüyor.

Ekvadorlu yıldız, bu sezon 26 resmi karşılaşmada 10 gol atarken 5 de asist yaptı.