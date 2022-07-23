Fenerbahçe'de Joao Pedro, golün her türlüsünü attı

23 Temmuz 2022 Cumartesi, 11:23

Jorge Jesus'un nokta transferleriyle yeni sezona yepyeni bir kadroyla hazırlanan Fenerbahçe, önceki gün Joao Pedro ile imzaladığı sözleşmeyle hücum hattının yeni yıldızını ilan etmiş oldu.

Hürriyet Gazetesi'nden Süleyman Arat'ın haberine göre; ezeli rakibi Galatasaray'ın da kadrosunda görmek istediği Brezilya asıllı İtalyan yıldız Pedro ile 3 yıllık sözleşme imzalayan sarı lacivertli ekip, böylece orta saha, kanatlar ve forvet hattını da büyük oranda yenilemiş oldu.

İTALYA MİLLİ TAKIMI'NA DA GİRDİ

2014 yılında Portekiz'in Estoril Praia takımından, İtalya'nın köklü kulüplerinden Cagliari'ye transfer olan yıldız oyuncu Serie A'da 8 sezondur istikrarlı bir grafik çizerek 30 yaşında İtalya Milli Takımı'na seçilmeyi başarmıştı. 24 Mart tarihinde oynanan İtalya-Kuzey Makedonya maçında ilk kez Gök Mavililer'in formasını giyen Pedro, 29 Mart tarihinde Konya'da oynanan ve Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın 3-2 kaybettiği maçta yedek kulübesinde oturmuştu.

İKİLİ FORVETTE CAN YAKABİLİR

Serie A'da bir frikik ustası olarak ün yapan Joao Pedro, yan toplarda defans oyuncularına karşı sağladığı hava hakimiyetiyle de öne çıkıyor. Jeneriklik kafa golleri bulunan Pedro, güçlü fiziği ile kolay devrilmeyen, boğuşarak topu kazanan, şutlarıyla da öne çıkan bir forvet. 2021-22'de 13 gol, 4 asist yapan yıldız, 2019 -20'da 19 gol atarak Serie A'nın Immobile, Ronaldo, Lukaku ve Caputo'nun ardından en golcü 5. futbolcu olmuştu.

ÇAKILI DEĞİL HAREKETLİ BİR GOLCÜ

Golcü futbolcunun orta sahadan aldığı toplarla dönerek kanat oyuncularıyla al-ver yapması, sırtı dönük vaziyette dönerek sert şutlar çekmesi ve kanat oyuncularıyla uyumlu oyunu da beğeniliyor. Sürekli hareket halinde olduğu için rakip defansın markajda zorlandığı forvet, kaleyi gördüğü her mesafeden şut atıyor. 8 yıl formasını giydiği ve taraftarın sevgilisi olduğu Cagliari'de 270 maç oynayan Pedro 86 gol, 28 asist yaparak takımına önemli katkı sağladı.