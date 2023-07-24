Fenerbahçe'de hedef Morten Hjulmand!
Süper Lig ekibi Fenerbahçe, İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) Lecce forması giyen Danimarkalı futbolcu Morten Hjulmand ile ilgileniyor.
Fenerbahçe’de yeni ayrılıklar kapıda... Szalai’nin 12 milyon Avro bonservis bedeli karşılığında Alman ekibi Hoffenheim’e transferi bu hafta başında açıklanacak.
Sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktörü İsmail Kartal’ın kadroda düşünmediği isimlerden Joao Pedro’ya İtalya’dan çok sayıda talip var. Forvet arayışında olan Lecce, Cagliari ve Bologna’nın 31 yaşındaki oyuncuyla ilgilendiği öğrenildi. Ancak sarı-lacivertlilerin, Pedro’yu takasta kullanma planı olduğu ortaya çıktı.
Morten Hjulmand
FENERBAHÇE'DEN HJULMAND PLANI
Ön libero transferi için girişimlerini sürdüren Fenerbahçe’nin gündemine Lecce takımından Morten Hjulmand girdi. Sarı-lacivertlilerin 24 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katabilmek adına İtalyan kulübüne bonservis ve takasta Pedro’yu verme teklifi yaptığı kaydedildi.
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