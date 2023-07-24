Fenerbahçe'de hedef Morten Hjulmand!

Süper Lig ekibi Fenerbahçe, İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) Lecce forması giyen Danimarkalı futbolcu Morten Hjulmand ile ilgileniyor.

Hilmi Türkay
Yayınlanma: 24.07.2023 - 09:16
Fenerbahçe'de hedef Morten Hjulmand!
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Fenerbahçe’de yeni ayrılıklar kapıda... Szalai’nin 12 milyon Avro bonservis bedeli karşılığında Alman ekibi Hoffenheim’e transferi bu hafta başında açıklanacak.

Sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktörü İsmail Kartal’ın kadroda düşünmediği isimlerden Joao Pedro’ya İtalya’dan çok sayıda talip var. Forvet arayışında olan Lecce, Cagliari ve Bologna’nın 31 yaşındaki oyuncuyla ilgilendiği öğrenildi. Ancak sarı-lacivertlilerin, Pedro’yu takasta kullanma planı olduğu ortaya çıktı.

Morten Hjulmand

FENERBAHÇE'DEN HJULMAND PLANI

Ön libero transferi için girişimlerini sürdüren Fenerbahçe’nin gündemine Lecce takımından Morten Hjulmand girdi. Sarı-lacivertlilerin 24 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katabilmek adına İtalyan kulübüne bonservis ve takasta Pedro’yu verme teklifi yaptığı kaydedildi.


Morten Hjulmand fenerbahçe transfer

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