Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Wilfried Zaha göndermesi!
Süper Lig ekibi Galatasaray, transferde adı Fenerbahçe ile anılan Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Zaha'yı kadrosuna katmak için görüşmelere başlandığını açıkladı. Sarı-kırmızılı takım, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.
Transferde adı Fenerbahçe ile anılan Wilfried Zaha, Galatasaray'a transfer oldu.
Sarı-kırmızılı takım, sosyal medya hesabından transfere ilişkin dikkat çeken bir göndermede bulundu.
Galatasaray'ın, "ZAHAHA" paylaşımında arka fonda çalan Emir Can İğrek'in seslendirdiği "Ali Cabbar" şarkısıyla rakibine gönderme yaptığı kaydedildi.
Wilfried Zaha
Ali Cabbar şarkısının sözleri şu şekilde:
"Ne ateş var ne de duman amma
Tutuşur alevler yanar ali cabbar
Sevdiğin kız başkasına varmış
Dayanabilirsen dayan ali cabbar"
Galatasaray'ın bu paylaşımı kısa süre içinde binlerce beğeni ve paylaşım aldı.
ZAHAHAHA ?? ?? pic.twitter.com/0z5lLSFK2o— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 23, 2023
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