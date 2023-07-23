Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Wilfried Zaha göndermesi!

Yayınlanma: 23.07.2023 - 17:31

Güncelleme: 23.07.2023 - 17:32

Transferde adı Fenerbahçe ile anılan Wilfried Zaha, Galatasaray'a transfer oldu.

Sarı-kırmızılı takım, sosyal medya hesabından transfere ilişkin dikkat çeken bir göndermede bulundu.

Galatasaray'ın, "ZAHAHA" paylaşımında arka fonda çalan Emir Can İğrek'in seslendirdiği "Ali Cabbar" şarkısıyla rakibine gönderme yaptığı kaydedildi.

Wilfried Zaha

Ali Cabbar şarkısının sözleri şu şekilde:

"Ne ateş var ne de duman amma

Tutuşur alevler yanar ali cabbar

Sevdiğin kız başkasına varmış

Dayanabilirsen dayan ali cabbar"

Galatasaray'ın bu paylaşımı kısa süre içinde binlerce beğeni ve paylaşım aldı.