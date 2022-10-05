Fenerbahçe'de hücum hattına yeni formül!
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un hücum hattında Michy Batshuayi ile Enner Valencia'ya birlikte şans vermeyi düşündüğü kaydedildi.
Fenerbahçe, ekim ayında zorlu bir maç trafiğine girecek. Beşiktaş derbisi ile başlayan zorlu seri 6 Ekim'de AEK Larnaca, 9 Ekim Fatih Karagümrük, 13 Ekim AEK Larnaka (D), 17 Ekim Ankaragücü (D), 22 Ekim Başakşehir maçı ile devam edecek. 6'lı seri 27 Ekim Perşembe günü Kadıköy Ülker Stadı'nda oynanacak Rennes maçı ile sona erecek.
SİSTEM DEĞİŞİYOR
Teknik direktör Jorge Jesus kalan 22 günde oynanacak 6 maçta alınacak galibiyetlerin Fenerbahçe'yi hem Avrupa Ligi grubunda bir üst tura taşıyacağını hem de Süper Lig 'de şampiyonluk yarışının içinde tutacağını sürekli olarak futbolcuları ile paylaşıp, onları motive ediyor. Fanatik’in haberine göre, her maçta farklı formasyonlar uygulayan Portekizli teknik adam, 6 Ekim Perşembe günü oynanacak Larnaca mücadelesinde de sistemi değiştirecek.
JOAO PEDRO KULÜBEYE
Derbiye sürdüğü Valencia, Joao Pedro ikilisinden verim alamayan Portekizli, Larnaca karşısında ise Batshuayi-Valencia ikilisini oynatmayı planlıyor. Henüz takımla çalışmalara başlamayan King'in yanı sıra UEFA Listesi'nde adı olmayan Serdar Dursun'un da forma giyemeyeceği Larnaca mücadelesinde, Joao Pedro'nun hamle oyuncusu olarak kenarda oturması bekleniyor.
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