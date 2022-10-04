Sırp başantrenör Zeljko Obradovic, Fenerbahçe'yi örnek gösterdi!

Taraftarların desteğine dikkat çeken deneyimli koç, "Tüm bilet satış rekorlarını kırmış olmamız, taraftarın bu takıma ne kadar inandığı hakkında çok şey söylüyor. Bunun için onlara teşekkür etmek istiyorum. Gerçek şu ki, EuroLeague'in en tecrübesiz takımı olarak taraftarın bize güvendiğini göstermesi, genç oyuncular için bir enerjiye dönüşüyor" dedi.