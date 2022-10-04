Sırp başantrenör Zeljko Obradovic, Fenerbahçe'yi örnek gösterdi!
Taraftarların desteğine dikkat çeken deneyimli koç, "Tüm bilet satış rekorlarını kırmış olmamız, taraftarın bu takıma ne kadar inandığı hakkında çok şey söylüyor. Bunun için onlara teşekkür etmek istiyorum. Gerçek şu ki, EuroLeague'in en tecrübesiz takımı olarak taraftarın bize güvendiğini göstermesi, genç oyuncular için bir enerjiye dönüşüyor" dedi.
Takımda yeni kaptanın Kevin Panter olmasını değerlendiren Obradovic, "Son kararı ben verdim ama kulüpteki insanlara danıştım. Kesinlikle kulüpteki herkes bu kararı kabul etti. Kevin Panter, basketbola kendini adamış, kaptan olmak için gerekenlere sahip, gençlere rol model olan bir isim ve bunu hak ediyor" ifadelerini kullandı.
Tecrübe eksikliklerine dikkat çeken Obradovic, "Partizan, EuroLeague'de en tecrübesiz takımlardan biri. Bizim dışımızda Valencia ve Baskonia en deneyimsiz takımlar. Eğer genç ve tecrübesizsen parkeye çıkmalı ve her şeyini ortaya koymalısın. Fenerbahçe, Milan, Real Madrid, Anadolu Efes, Panathinaikos, Barcelona, Olympiakos gibi takımlar var, hepsinin tecrübesi var. Bizim avantajımız enerji ve istekli olmak" değerlendirmesinde bulundu.
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