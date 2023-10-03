Fenerbahçe'de İsmail Kartal rekora koşuyor

Yayınlanma: 03.10.2023 - 09:37

Güncelleme: 03.10.2023 - 09:37

Sezona oynadığı 14 resmi maçı da kazanarak başlayan Fenerbahçe’de teknik direktör İsmail Kartal’ın performansı göz dolduruyor.

Tecrübeli hoca, sarı-lacivertlilerin başında Süper Lig’de en az 10 maça çıkan teknik direktörler içinde 2.30 puan ortalamasını yakalayıp kulüp tarihine geçti. Sarı-lacivertlilerle 59. karşılaşmasına çıkan Kartal, 41 galibiyet, 13 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde etti.

HEDEFİ PARREIRA'YI GEÇMEK

İsmail Hoca; Daum’u (2.28), Emre Belözoğlu’nu (2.30), Jesus’u (2.22), Ersun Yanal’ı (1.88) ve Aykut Kocaman’ı (2.08) geride bıraktı. İsmail Kartal’ın hedefi, 1995-96 sezonunda Fenerbahçe’yi şampiyon yapan ve 26 galibiyet, 6 beraberlik, 2 mağlubiyetle 2.47 puan ortalaması yakalayan Carlos Alberto Parreira’yı geçebilmek.