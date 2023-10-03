Fenerbahçe'de İsmail Kartal rekora koşuyor

14 maçlık galibiyet serisi yakalayan Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, sarı-lacivertli kulüpte görev yapan önemli isimleri geride bıraktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.10.2023 - 09:37
Fenerbahçe'de İsmail Kartal rekora koşuyor
Abone Ol google-news

Sezona oynadığı 14 resmi maçı da kazanarak başlayan Fenerbahçe’de teknik direktör İsmail Kartal’ın performansı göz dolduruyor.

Tecrübeli hoca, sarı-lacivertlilerin başında Süper Lig’de en az 10 maça çıkan teknik direktörler içinde 2.30 puan ortalamasını yakalayıp kulüp tarihine geçti. Sarı-lacivertlilerle 59. karşılaşmasına çıkan Kartal, 41 galibiyet, 13 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde etti.

HEDEFİ PARREIRA'YI GEÇMEK

İsmail Hoca; Daum’u (2.28), Emre Belözoğlu’nu (2.30), Jesus’u (2.22), Ersun Yanal’ı (1.88) ve Aykut Kocaman’ı (2.08) geride bıraktı. İsmail Kartal’ın hedefi, 1995-96 sezonunda Fenerbahçe’yi şampiyon yapan ve 26 galibiyet, 6 beraberlik, 2 mağlubiyetle 2.47 puan ortalaması yakalayan Carlos Alberto Parreira’yı geçebilmek.


Player Alanı
ismail kartal fenerbahçe süper lig

İlgili Haberler

Fenerbahçe'den Crespo'ya yeni sözleşme

Fenerbahçe'den Crespo'ya yeni sözleşme
Kavga ettiği iddia edilmişti... Eski TFF Başkanı Nihat Özdemir'den Fenerbahçe'ye yanıt!

Kavga ettiği iddia edilmişti... Eski TFF Başkanı Nihat Özdemir'den Fenerbahçe'ye yanıt!
İsmail Kartal'dan Rıdvan Dilmen'e yanıt... 'Fenerbahçe mutlu olsun bize yeter'

İsmail Kartal'dan Rıdvan Dilmen'e yanıt... 'Fenerbahçe mutlu olsun bize yeter'

En Çok Okunan Haberler