Fenerbahçe'de İsmail Kartal rekora koşuyor
14 maçlık galibiyet serisi yakalayan Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, sarı-lacivertli kulüpte görev yapan önemli isimleri geride bıraktı.
Sezona oynadığı 14 resmi maçı da kazanarak başlayan Fenerbahçe’de teknik direktör İsmail Kartal’ın performansı göz dolduruyor.
Tecrübeli hoca, sarı-lacivertlilerin başında Süper Lig’de en az 10 maça çıkan teknik direktörler içinde 2.30 puan ortalamasını yakalayıp kulüp tarihine geçti. Sarı-lacivertlilerle 59. karşılaşmasına çıkan Kartal, 41 galibiyet, 13 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde etti.
HEDEFİ PARREIRA'YI GEÇMEK
İsmail Hoca; Daum’u (2.28), Emre Belözoğlu’nu (2.30), Jesus’u (2.22), Ersun Yanal’ı (1.88) ve Aykut Kocaman’ı (2.08) geride bıraktı. İsmail Kartal’ın hedefi, 1995-96 sezonunda Fenerbahçe’yi şampiyon yapan ve 26 galibiyet, 6 beraberlik, 2 mağlubiyetle 2.47 puan ortalaması yakalayan Carlos Alberto Parreira’yı geçebilmek.
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