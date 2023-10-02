Fenerbahçe'den Crespo'ya yeni sözleşme

Yayınlanma: 02.10.2023 - 18:15

Güncelleme: 02.10.2023 - 18:15

Yeni sezona müthiş bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de yeni bir imza geldi.

Fenerbahçe, Miguel Crespo'nun sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı.

MAAŞINA İYİLEŞTİR YAPILACAK

27 yaşındaki orta saha oyuncusunun mevcut sözleşmesi 2024 yılında sona eriyordu. Sarı lacivertli yönetim Portekizli oyuncunun maaşına da iyileştirme yapacak.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, 2021 yılından bu yana formamızı giyen Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo’nun sözleşmesini bir yıl daha uzattı.

Başarılı orta saha oyuncusu, 2024-2025 sezonunun sonuna kadar Futbol A Takımımızın formasını giyecek.

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imza töreninde Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki ve Sportif Direktörümüz Mario Branco da yer aldı.

İmzanın ardından konuşan Miguel Crespo, "Benim ve ailem için çok özel bir an. Fenerbahçe ailesiyle ile tekrar birlikte olmaktan ve burada devam ediyor olmaktan dolayı çok muyluyum. Çalışmaya aynı şekilde devam edeceğim" dedi.

Miguel Crespo’ya hedeflerimiz doğrultusunda çubuklu formamız ile nice başarılar diliyoruz."