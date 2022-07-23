Fenerbahçe'de Joao Pedro transferinin perde arkası ortaya çıktı

23 Temmuz 2022 Cumartesi, 11:09

Fenerbahçe’nin flaş transferi Joao Pedro sadece taraftarları sevindirmedi. Sarı-lacivertli camiada büyük heyecan yaratan yıldız futbolcunun ailesi de bu transferle çok mutlu oldu.

Özellikle Türkiye’de yakın dostları olan oyuncunun eşi Alessandra Chiarello, yapılan görüşmelerde Joao Pedro’ya en fazla destek veren, karar almasında yardımcı olan kişiydi. Eşi ve çocuklarına tutkuyla bağlı olan 30 yaşındaki futbolcu, kariyerinin en büyük transferine imza attı.

FENERBAHÇE'NİN İLGİSİ BELİRLEYİCİ OLDU

2014’ten beri Cagliari’de oynayan ve kaptanlık yapan Pedro, futbolculuk yaşantısındaki en önemli transfer teklifini kabul etti. Öte yandan Fenerbahçe taraftarlarının ilk günden bu yana gösterdiği ilgi, sosyal medyadan gönderilen mesajlar, eşi Chiarello’nun İstanbul’u çok beğenmesi ve çocuklarının da burada iyi bir eğitim almaya devam edebilecek olması ünlü futbolcuyu cezbetti. Teknik Direktör Jorge Jesus’la çalışacak olması da ekstra bir motivasyon sağladı.

Milliyet’in haberine göre, sarı-lacivertlilerin Joao Pedro transferinin perde arkası da dikkat çekiyor. İtalya Serie A’nın en skorer isimlerinden olan ve son dönemde İtalya Milli Takımı’na da seçilen Pedro, Fenerbahçe tarafından transfer edildi. Kulübün listesinde yer alan yıldız için Jorge Jesus da onay verince hemen harekete geçildi. 9 Temmuz günü Milano’ya uçan futbol şubesi yöneticisi Selahattin Baki, Cagliari ile bir toplantı yaptı. Galatasaray’ın 4.3 milyon Euro’luk teklifinin akabinde 300 bin Euro fark sunuldu.

Bu teklifin ardından önce Cagliari, Galatasaray’a Fenerbahçe ismini vermeden 4.6 milyon Euro’luk teklif geldiğini iletti. G.Saray cephesi “biz daha yukarı çıkmayız” diyerek geri çekildi. Fenerbahçe’nin projeleri, Şampiyonlar Ligi ve Jorge Jesus ile Ali Koç’un felsefesi yıldız futbolcuyu daha fazla etkiledi. Pedro da 2.1 milyon Euro’luk teklife ‘evet’ dedi. Selahattin Baki, iddiaların aksine oyuncunun menajerine de prosedürleri uygulayarak, normal bir menajerlik ödemesi teklif etti, transfere noktayı koydu.

"EN KISA ZAMANDA GÖRÜŞÜRÜZ"

Transferin resmen açıklanmasıyla Joao Pedro da Instagram hesabı üzerinden arka arkaya özel paylaşımlar yaptı. Önce tüm ailesine teşekkür eden bir yazı yayımlayan Pedro, desteklerinden dolayı aile bireylerine teşekkür etti. Pedro, “Sokakta dolaşırken, satabileceğim atılmış teneke kutuları arardım. Manava gittiğimde, atılan meyvelerden eve götürmek için biriktirecek bir şeyler arardım. Utanıyordum ama açlıkla savaşmaktan başka çarem yoktu. Küçük şeylerin değerini o an öğrendim. Saygı ve dürüstlük bazen unuttuğumuz ama çok önemli kelimelerdir. Bunları bana ailem öğretti” diye yazdı.

Yeni transfer Joao Pedro, Instagram hesabından bir mesaj yayınladı. Çok mutlu olduklarını vurgulayan yıldız oyuncu, “Bu pozitiflik hissi çok güzel. Yeni bir hayata ve yeni bir hikayeye başlıyoruz. Doğru seçim, doğru zaman ve doğru forma... Binlerce mesaj için sizlere teşekkür ederim. Yeni göreve başlamak için hazır ve istekliyim. En kısa zamanda görüşürüz” dedi.