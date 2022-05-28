Fenerbahçe'de Jorge Jesus gelişmesi: Anlaşma tamam, imzaya bekleniyor

28 Mayıs 2022 Cumartesi, 08:57

Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Jorge Jesus ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. Jesus'un avukatı Luis Miguel Henrique sözleşme detaylarını görüşmek için İstanbul'a geldi.

Jorge Jesus kısa süre içinde İstanbul’a gelerek resmi imzayı atacak. Jesus'un yıllık maliyetinin yardımcılarının maaşları dahil olmak üzere yaklaşık 7 milyon Euro, sözleşme süresinin ise en fazla 2 yıl olması bekleniyor.

Gazeteci Candaş Tolga Işık da sosyal medya hesabından Fenerbahçelileri heyecanlandıran bir paylaşım yaptı. Işık, "Haberi düzgün yazayım, Fenerbahçe Jorge Jesus’la anlaştı. Yeni teknik direktör yarın ya da pazar günü İstanbul’da olacak. Fenerbahçeli dostlara hayırlı, uğurlu olsun" sözlerine yer verdi.

JORGE JESUS KİMDİR?

Jorge Jesus, 24 Temmuz 1954 tarihinde Portekiz, Amadora’da doğmuştur. Tam adı Jorge Fernando Pinheiro de Jesus’dur. Futbolcu olduğu dönemde orta sahanın sağında görev yaptı. Profesyonel futbol hayatına Portekiz takımlarından Sporting Lizbon’da başladı. 16 yıl yaptığı futbol hayatında birçok farklı kulüplerde olan Jorge Jesus, hiç bir zaman beklenilen performansı gösteremedi ve hep yedek kaldı. 16 yılda yaklaşık 160 maçta kadroda oldu. 1989 yılında aktif futbol hayatını bırakarak emekli oldu.

1989 yılından 2014 yılına kadar yaptığı Teknik Direktörlük hayatında ise daha başarılı olmuş ve şimdiye kadar 15 takım çalıştırmıştır.

Çalıştırdığı takımlar sırasıyla; Amaro FC, Felgueiras 2015, Uniao Maderia, CF Estrela, Vitoria Setubal, CF Estrela, Vit. Guimaraes, Moreirense, Leiria, Belenenses, SC Braga, Benfica, Sporting Lizbon, Al Hilal, Flamengo.

Jorge Jesus'un kariyerinde çalıştırıdığı 15 takımdan en çok dikkat çekenler ise Braga, Benfica, Sporting Lizbon ve Flamengo'dur.