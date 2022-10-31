Rıdvan Dilmen'den İstanbulspor - Fenerbahçe maçı yorumu: '103 gollü sezonun bir benzeri'

"HERKES İŞİNİ YAPIYOR"

"Sadece işini yapan bir teknik direktör ve sadece işini yapan bir oyuncu grubu var. Aynı zamanda da kapris yapmayan, daha doğrusu yapamayan bir oyuncu grubu var Fenerbahçe'nin. Biz 88-89 sezonuna böyle başlayamamıştık."