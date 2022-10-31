Rıdvan Dilmen'den İstanbulspor - Fenerbahçe maçı yorumu: '103 gollü sezonun bir benzeri'
Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, İstanbulspor-Fenerbahçe maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.
"FERİŞTAHINIZI YÖNETTİ BU ADAM"
"Ali Koç sezon başında oyunculara Jesus'u getirerek 'Sizin feriştahınızı yönetti bu adam' mesajını vermek istedi. Geçtiğimiz sezonki başarıya rağmen yüksek prfoil bir teknik direktör getirerek oyunculara mesaj verdi."
"MOLALARI KISA TUTUN"
"Fenerbahçe maçını izlerken ihtiyaçlarınızı bir an önce karşılamanız gerekiyor. Her an her şeyi yapabiliyor çünkü bu takım."
"ALTAY TEDİRGİN ÇIKIYOR"
"Altay yıllardır çizgi kalecisi olduğu için savunma arkasına atılan toplarda tedirginlik yaşıyor. Yaptığı 2 penaltının da bu tedirginlikte etkisi var tabii. Sezon başındaki Altay 2 golde de doğru kararı verirdi."
"RAKİPLERİNE FARK ATACAK"
"Abartmadan söylüyorum; 103 gollü 88-89 sezonunun bir benzerini izliyoruz bu sezon. Dünya Kupası arasına girildiğinde Fenerbahçe'nin şampiyonluk rakipleri ile arasında 5 ile 10 puan olacağını düşünüyorum. Fenerbahçe haftaya Sivas maçını kazanırsa Beşiktaş ve Galatasaray ile arasında 7-8 puan fark olabilir."
"HERKES İŞİNİ YAPIYOR"
"Sadece işini yapan bir teknik direktör ve sadece işini yapan bir oyuncu grubu var. Aynı zamanda da kapris yapmayan, daha doğrusu yapamayan bir oyuncu grubu var Fenerbahçe'nin. Biz 88-89 sezonuna böyle başlayamamıştık."
"RENNES MAÇINI BÖYLE HOCALAR ÇEVİRİR"
"30 milyon euroluk forvetleri olan Rennes'e karşı 2 maçta da 2-0'dan, 3-0'dan geri gelmek kolay değil. Bu tarz dönüşleri ancak Jesus gibi 3 yemek ile 5 yemek arasında fark görmeyen hocalar yapar."
"ARDA'YI RENNES MAÇINDA NEDEN ALDI?"
"Hoca, Arda Güler'i İstanbulspor maçında oyuna sokmuyor ancak Rennes maçında sokuyor, neden? Rennes maçında 'Maç gitti, sen oyna bari' diye almadı Arda'yı oyuna. Rennes maçında Arda'nın 70 metre koşmasına gerek olmadığını biliyor hoca. Arda'yı o dakikada maç çözecek oyuncu olarak görüyor aslında."
"YARIN OYNARIM DİYORLAR"
"Fenerbahçe'de oyuncular, 'Bugün oynamazsam yarın oynarım' diye düşünüyor. Jesus'un çok önemli bir eğitici olduğunu biliyoruz ancak ona sunulan imkan karşısında da herkesin ağzının sulandığını söylemek gerekir."
"FENERBAHÇE ARAYI AÇABİLİR"
"Ben sezon başında şampiyonluk yarışının mayısa kadar süreceğini düşünüyordum ancak diğer rakipler Fenerbahçe'ye ayak uyduramazsa geçen sezonki gibi bir tablo izleyebiliriz ligde."
"BATSHUAYI'YE HAKSIZLIK YAPILDI"
"Batshuayi'nin Beşiktaş'ta çok acımasızca eleştirildiğini düşünüyorum. Forvet her zaman gol pozisyonuna girmeli. Klas olarak Enner Valencia'nın Fenerbahçe'nin en iyi forveti olduğunu düşünüyorum ancak Batshuayi'yi bonservis ile almak Fenerbahçe için çok önemliydi."
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