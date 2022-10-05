Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan futbolculara AEK Larnaca uyarısı!

05 Ekim 2022 Çarşamba, 09:57

Beşiktaş derbisi sonrası izin yapmadan önceki gün AEK Larnaca maçı hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe, teknik ve taktik çalışmalarını sürdürdü.

Fanatik'in haberine göre, idman öncesi futbolcuları ile kısa bir toplantı yapan teknik direktör Jorge Jesus, "Çok dengeli bir grup. Her takımın gruptan çıkma ihtimali var. Dinamo Kiev ve Rennes grubun favorisi ama dışarıdan Larnaca ve Fenerbahçe de geliyor. Biz de gruptan çıkmak için kendimizi onların arasında görüyoruz. Bu yüzden de önümüzdeki maçı kazanalım, Süper Lig'den sonra Avrupa iddiamızı da sürdürelim" diyerek öğrencilerini motive etti.

Fenerbahçe, grubun ilk maçında Dinamo Kiev'i 2-1 mağlup etmiş, ikinci maçta ise Rennes ile deplasmanda 2-2 berabere kalmıştı.