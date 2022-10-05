Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan futbolculara AEK Larnaca uyarısı!
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus, 6 Ekim Perşembe günü karşılaşacakları AEK Larnaca konusunda oyuncularını uyardı.
Beşiktaş derbisi sonrası izin yapmadan önceki gün AEK Larnaca maçı hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe, teknik ve taktik çalışmalarını sürdürdü.
Fanatik'in haberine göre, idman öncesi futbolcuları ile kısa bir toplantı yapan teknik direktör Jorge Jesus, "Çok dengeli bir grup. Her takımın gruptan çıkma ihtimali var. Dinamo Kiev ve Rennes grubun favorisi ama dışarıdan Larnaca ve Fenerbahçe de geliyor. Biz de gruptan çıkmak için kendimizi onların arasında görüyoruz. Bu yüzden de önümüzdeki maçı kazanalım, Süper Lig'den sonra Avrupa iddiamızı da sürdürelim" diyerek öğrencilerini motive etti.
Fenerbahçe, grubun ilk maçında Dinamo Kiev'i 2-1 mağlup etmiş, ikinci maçta ise Rennes ile deplasmanda 2-2 berabere kalmıştı.
Video Haberler
- Sokak hayvanlarına 4 Ekim'e özel ücretsiz kısırlaştırma
- Diyarbakır ve Mardin’de toz taşınımı etkili oldu
- Mevsimlik işçilerin zorlu mangal kömürü mesaisi sürüyor
- ''İnsanlık kalmamış''
- Sokak hayvanları için seferber oldular
- Kanadı kırılan yılan kartalının tedavisi devam ediyor
- Meclis karıştı; AKP'liler salonu terk etti
- Görenler bir daha bakıyor
- 3 yıllık biyolojik mücadele sonuç verdi
- 131 yıllık bıçakçılık mesleğini sürdürüyor
En Çok Okunan Haberler
-
- O gece kritik bir isim aramış ve...
- 'Güzel öneri ama bir şartım var...'
- Olay yaratacak iddia: Terim, dünya devinin hocası oluyor
- Kılıçdaroğlu'nun teklifine yanıt
- Meclis karıştı; AKP'liler salonu terk etti
- AKP’nin karşı hamlesi belli oldu
- Bahçeli'den 'Erdoğan' çıkışı
- Türk bankalarına kritik uyarı
- 6 Ekim'de İstanbul'da toplu ulaşım ücretsiz olacak
- 'Attığı bütün imzalar geçersiz sayılmalı'