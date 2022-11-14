Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan iki futbolcuya özel program
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus Dünya Kupası arasında iki futbolcu ile özel olarak ilgilenecek.
Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi grubunu lider tamamlayan Fenerbahçe, 116 günde 25 resmi maç oynadı. Sarı-lacivertliler yoğun maç trafiğinde yaz transfer dönemi kadrosuna kattığı iki isimden istediği verimi alamadı.
JOSHUA KING DÜNYA KUPASI SONRASI DÖNÜYOR
Sezona iyi başlayan ve 8 maçta 3 gol 1 asistlik katkı yapan King'in sakatlığı uzun sürdü. Norveçli hücum oyuncusunun sahalara dönmesi uzadı.
Dünya Kupası'nın ardından takıma katılacak olan 30 yaşındaki oyuncu teknik direktör Jorge Jesus'un elini güçlendirecek. Joshua King için özel bir çalışma programı hazırlanacak.
JESUS'TAN PEDRO'YA MESAJ
Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Joao Pedro da henüz istenilen seviyede değil. Giresunspor maçında kırmızı kart gören Brezilya asıllı İtalyan forvet, takımını 1 kişi eksik bırakmıştı.
Habertürk'ün haberine göre, 15 maçta 2 gol, 1 asist katkısı yapan Pedro ile görüşen teknik direktör Jorge Jesus, "Tatilden sonra sahada daha güçlü bir Joao Pedro istiyorum. Potansiyelini sahaya yansıtmalısın. Üzerindeki baskıyı atmalısın" dedi.
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