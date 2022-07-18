Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan oyunculara Kiev mesajı

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin, çarşamba günü Dinamo Kiev'e karşı oynayacağı Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçı öncesi Jorge Jesus, oyunculardan yüksek konsantrasyon istedi.

cumhuriyet.com.tr
18 Temmuz 2022 Pazartesi, 15:36
Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan oyunculara Kiev mesajı
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Fenerbahçe'de oyunculara yüksek tempoda antrenman yaptıran teknik direktör Jorge Jesus, son idman öncesinde takımıyla yaklaşık 40 dakikalık bir toplantı gerçekleştirdi.

Dinamo Kiev ile oynanacak olan Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçının önemine dikkat çeken Portekizli teknik direktör, "Çok verimli bir kamp dönemi geçiriyoruz. Hepinizin idmanlardaki isteğinden ve disiplinden son derece memnunum. Kiev'e odaklanın ve iyi bir sonuçla evimizdeki rövanşa avantajlı çıkalım" dediği öğrenildi.

Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile 20 Temmuz Çarşamba günü Polonya'da karşılaşacak.


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