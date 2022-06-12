Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan sonra yetki Joao de Deus'ta
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de yeni teknik heyetin görev dağılımı netleşmeye başlıyor. İddiaya göre, Mario Branco takım koordinatörü olurken, birinci yardımcı Joao de Deus, Jorge Jesus'un olmadığı zaman Samandıra'da en yetkili isim olacak.
İstanbul'a önceki gece gelerek Samandıra'da çalışmalara başlayan Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus'un ekibinde görev dağılımı da netleşmeye başladı.
TAKIM KOORDİNATÖRÜ: MARIO BRANCO
Hürriyet'in haberine göre; kilit ismi olarak öne çıkan Mario Branco'nun takım koordinatörlüğü görevini üstleneceği öğrenilirken teknik heyet ile yönetim arasında köprü görevi yürütecek.
JESUS OLMADIĞINDA YETKİ DEUS'TA
Yeni gelen ekipte en önemli isim olarak Joao De Deus öne çıkıyor. Jesus'un en güvendiği isim olan ve 11 yıldır birlikte çalıştığı 45 yaşındaki Deus, Portekizli teknik adamın fikirlerine en çok saygı duyduğu isim. Deneyimli teknik direktörün çeşitli nedenlerle olmadığı günlerde de takım birinci yardımcı konumundaki Deus'a emanet olacak.
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