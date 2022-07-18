Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oluyor

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev'i elemesi halinde karşılaşacağı rakibin belli olacağı kura çekimi bugün gerçekleştirilecek.

cumhuriyet.com.tr
18 Temmuz 2022 Pazartesi, 09:48
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oluyor
Abone Ol google-news

Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu kura çekiminde Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev'i elemesi halinde karşılaşacağı rakibi belli oluyor.

İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek kura çekiminde temsilcimiz Fenerbahçe'nin 2. Tur'da Dinamo Kiev'i elemesi halinde karşılaşacağı rakip netlik kazanacak. Kura çekimi saat 13:00'te başlayacak.

Fenerbahçe'nin tur atlaması halinde karşılaşacağı rakipler ise şu şekilde:

Monaco (Fransa)

Midtjylland (Danimarka) - AEK Larnaca (Güney Kıbrıs)

Sturm Graz (Avusturya)

Union Saint-Gilloise (Belçika)

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe 2. Tur'da Dinamo Kiev'le ilk maçını 20 Temmuz Çarşamba, rövanşını ise 27 Temmuz Çarşamba günü İstanbul'da oynayacak.

F.BAHÇE'NİN OLASI AVRUPA LİGİ RAKİPLERİ

Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev'e elenmesi halinde UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'da karşılaşacağı takım da belli olacak. UEFA Avrupa Ligi kura çekimi de saat 14:00'te başlayacak.

Muhtemel rakipler

Partizan (Sırbistan)

Slovácko (Çekya)

BAŞAKŞEHİR'İN DE RAKİBİ BELLİ OLACAK

Öte yandan Medipol Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi de belli olacak. Kura çekimi saat 15:00'te başlayacak.

SERİBAŞI OLAN TAKIMLAR

İstanbul Başakşehir / Maccabi Netanya

Raków Czestochowa / Astana

Valmiera / Shkëndija

Sparta Prag / Viking

SERİBAŞI OLMAYANLAR

Spartak Trnava / Newtown

Breidablik / FK Buducnost Podgorica

Motherwell / Sligo Rovers

AIK / Vorskla Poltava


uefa şampiyonlar ligi uefa avrupa konferans ligi uefa avrupa ligi fenerbahçe Medipol Başakşehir
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler