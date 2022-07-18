Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un transfer planı belli oldu

18 Temmuz 2022 Pazartesi, 09:29

Teknik direktör Jorge Jesus, Fenerbahçe’de yeni bir kadro planlaması yapıyor. Tecrübeli çalıştırıcı özellikle hücum hattında etkili hamlelerle dikkat çekiyor.

Milliyet’in haberine göre, Portekizli hoca, üçüncü bölgede çok yönlü oyuncu tercihleriyle sezona hazırlanıyor. Joshua King transferi, Joao Pedro hamlesi, Enner Valencia’nın kullanılması bu planlamaya en bariz örnekler.

ÇOK YÖNLÜ HÜCUMCULAR

Ayrıca hücum hattında her pozisyonda görev yapabilen Alassane Plea’nın da transfer edilmek istenmesi bu planlamanın devamı olarak yorumlanıyor.

Hücumcu kanatlar Bruma ve Rossi’nin yardımcı forvet olarak denendiği de biliniyor. Ancak Rossi’ye gelen transfer teklifleri nedeniyle ayrılma durumu öne çıkabilir.

ORTA SAHADAKİ YETENEK HAVUZU

Öte yandan Lincoln, Emre Mor, Arda Güler ve İrfan Can Kahveci gibi skor katkısı yapabilen isimler de kadroda yer alıyor. 4-1-3-2 formasyonunda oynamayı isteyen teknik patron Jorge Jesus, top kendi takımındayken hücumda bir anda 5 kişiyle rakip kaleye gitmeyi düşünüyor. Portekizli hoca hazırlık maçlarında da 3. bölgede hızlı, direkt oynayan ve kalabalık hücum eden bir takım oluşturmaya çalıştı. Özellikle Joao Pedro ve Plea transferleri de bu plan çerçevesinde özellikle istendi.

Yine Joshua King de önemli bir alternatif olarak öne çıkıyor. Uzun süre sonra çift forvetli sisteme dönecek olan sarı-lacivertlilerde ilk ciddi sınav Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda çarşamba günü Polonya’da oynanacak Dinamo Kiev maçı olacak.