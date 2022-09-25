Fenerbahçe'de Joshua King İstanbul'a döndü!

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de, Norveç Milli Takımı'nda sakatlanan Joshua King'in İstanbul'a döndüğü belirtildi.

cumhuriyet.com.tr
25 Eylül 2022 Pazar, 14:43
Fenerbahçe'de Joshua King İstanbul'a döndü!
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Fenerbahçe forması giyen ve sakatlığı nedeniyle Norveç Milli Takımı'nın kadrosundan çıkartılan Joshua King, İstanbul'a döndü.

Fanatik'in haberine göre, 30 yaşındaki futbolcunun son durumu netlik kazanmadı. Norveçli futbolcunun sağlık durumunun yapılacak kontrollerin ardından belli olacağı öğrenildi.

EMRE DERBİYE YETİŞECEK

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan bir başka isim Emre Mor ise, U19 maçında forma giydi. Emre, gelecek hafta oynanacak Beşiktaş derbisine yetişecek.


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