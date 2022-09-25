Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un farkı ortaya çıktı!

cumhuriyet.com.tr
25 Eylül 2022 Pazar, 11:08
<p>Çok kısa bir sürede Fenerbahçe'ye özlenen havayı geri getiren teknik direktör Jorge Jesus oynattığı göze hoş gelen futbolla taraftarların gönlünde taht kurmuş durumda. Takvim’in haberine göre, sarı-lacivertlilerin şu ana kadar gösterdiği başarılı performansın perde arkasında Jesus'un Samandıra'da oluşturduğu müthiş hava yatıyor.</p>

Çok kısa bir sürede Fenerbahçe'ye özlenen havayı geri getiren teknik direktör Jorge Jesus oynattığı göze hoş gelen futbolla taraftarların gönlünde taht kurmuş durumda. Takvim’in haberine göre, sarı-lacivertlilerin şu ana kadar gösterdiği başarılı performansın perde arkasında Jesus'un Samandıra'da oluşturduğu müthiş hava yatıyor.

<p>Portekizli hoca müthiş kariyerine rağmen adeta amatör bir ruhla görevini yapıyor. Sabah tesislere 08.00'da giriş yapan ve hemen işe koyulan Jorge Jesus'un günün en az 12 saatini Samandıra'da geçirdiği belirtiliyor.</p>

Portekizli hoca müthiş kariyerine rağmen adeta amatör bir ruhla görevini yapıyor. Sabah tesislere 08.00'da giriş yapan ve hemen işe koyulan Jorge Jesus'un günün en az 12 saatini Samandıra'da geçirdiği belirtiliyor.

<p>Akşam 20.00'den önce evine gitmeyen 68 yaşındaki teknik adamın günde 5 saat boyunca analiz videoları izlediği ifade ediliyor. Tecrübeli hocanın hem bir sonraki rakibi izleyip eksi ve artı yönleri ortaya çıkardığı hem de kendi maçlarını tekrar gözden geçirerek notlar aldığı öğrenildi. Jorge Jesus'un ayrıca takımdaki tüm futbolcularla ayrım yapmadan tek tek ilgilendiği belirtiliyor.</p>

Akşam 20.00'den önce evine gitmeyen 68 yaşındaki teknik adamın günde 5 saat boyunca analiz videoları izlediği ifade ediliyor. Tecrübeli hocanın hem bir sonraki rakibi izleyip eksi ve artı yönleri ortaya çıkardığı hem de kendi maçlarını tekrar gözden geçirerek notlar aldığı öğrenildi. Jorge Jesus'un ayrıca takımdaki tüm futbolcularla ayrım yapmadan tek tek ilgilendiği belirtiliyor.

<p>Başarılı teknik adamın öğrencilerinin sadece futbolla ilgili değil, özel yaşamlarıyla ilgili sorunlarıyla konusunda da çözümler bulmaya çalıştığı gelen bilgiler arasında. Futbolcuların Jesus'a duyduğu büyük hayranlık ve saygı, şu ana kadar Fenerbahçe'nin başarılı grafiğinde büyük bir rol oynuyor.</p>

Başarılı teknik adamın öğrencilerinin sadece futbolla ilgili değil, özel yaşamlarıyla ilgili sorunlarıyla konusunda da çözümler bulmaya çalıştığı gelen bilgiler arasında. Futbolcuların Jesus'a duyduğu büyük hayranlık ve saygı, şu ana kadar Fenerbahçe'nin başarılı grafiğinde büyük bir rol oynuyor.

<p>Kısa sürede Fenerbahçe'de çok önemli bir değişimin altına imzasını atan teknik direktör Jorge Jesus, saha kenarındaki duruşuyla taraftarların sevgilisi olmayı başardı.</p>

Kısa sürede Fenerbahçe'de çok önemli bir değişimin altına imzasını atan teknik direktör Jorge Jesus, saha kenarındaki duruşuyla taraftarların sevgilisi olmayı başardı.

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