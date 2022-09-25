Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un farkı ortaya çıktı!
Çok kısa bir sürede Fenerbahçe'ye özlenen havayı geri getiren teknik direktör Jorge Jesus oynattığı göze hoş gelen futbolla taraftarların gönlünde taht kurmuş durumda. Takvim’in haberine göre, sarı-lacivertlilerin şu ana kadar gösterdiği başarılı performansın perde arkasında Jesus'un Samandıra'da oluşturduğu müthiş hava yatıyor.
Akşam 20.00'den önce evine gitmeyen 68 yaşındaki teknik adamın günde 5 saat boyunca analiz videoları izlediği ifade ediliyor. Tecrübeli hocanın hem bir sonraki rakibi izleyip eksi ve artı yönleri ortaya çıkardığı hem de kendi maçlarını tekrar gözden geçirerek notlar aldığı öğrenildi. Jorge Jesus'un ayrıca takımdaki tüm futbolcularla ayrım yapmadan tek tek ilgilendiği belirtiliyor.
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