Fenerbahçe’de kaptanlığı Mert Hakan, İrfan Can ve Altay üstlenecek
Kadro dışı bırakılan Mesut Özil’in kaptanlık pazubendi alındı. Altay, İrfan Can ve Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe'nin yeni kaptanları oldu
Fenerbahçe’de takım kaptanları değişti. Sarı-Lacivertlilerde, Konyaspor maçı sonrası soyunma odasında teknik direktör İsmail Kartal’a hakaret ettiği gerekçesiyle kadro dışı bırakılan Mesut Özil’in kaptanlık pazıbendi alındı. Yeni kaptanlar Altay, İrfan Can ve Mert Hakan Yandaş oldu. İsmail Hoca, birinci kaptanlığı Mert Hakan’a verdi. Bu sezon Mesut Özil, Gustavo ve Sosa kaptanlık yapmıştı.
ATLETICO MADRID CRESPO’YA TALİP
Gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan F.Bahçeli Crespo, Avrupa takımlarının radarına girdi. İspanyol ekibi Atletico Madrid, Crespo’yu transfer etmek istiyor. Madridli yetkililerin Galatasaray derbisinde Portekizli oyuncuyu izleyip olumlu rapor verdiği belirtildi. Atletico Madrid, devre arasında Crespo ile ilgili F.Bahçe’nin kapısını çalmıştı. Madrid, 25 yaşındaki oyuncu için 1.2 milyon Avro kiralama bedeli ve 11 milyon Avro satın alma opsiyonu teklif etmişti. Ancak F.Bahçe bu teklife olumlu yanıt vermemişti.
EN AZ 10 MİLYON AVRO
F.Bahçe yönetimi Crespo için 10 milyon Avro’dan aşağı bir teklifi kabul etmeyi düşünmüyor. Başkan Ali Koç, “Crespo için devre arasında İspanya’dan çok ciddi bir teklif geldi. Benim bile kafam karıştı” ifadesini kullanmıştı. Koç isim vermese de bu kulübün Atletico Madrid olduğu kaydedildi. Crespo da Atletico Madrid’in teklifine sıcak bakıyor.
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