Trabzonspor'un gözü Fenerbahçe'nin rekorunda: En erken şampiyonluk

14 Nisan 2022 Perşembe, 14:55

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Vavacars Fatih Karagümrük ile karşılaşmaya hazırlanan Trabzonspor’da şampiyonluk için geri sayım başladı.

Süper Lig’in bitimine 5 hafta kalırken 72 puanla liderliğini sürdüren bordo mavililer, ligin en erken şampiyonluğunu yakalayıp tarihe geçmek için mücadele edecek. Yarın Medical Park Stadyumu’nda saat 20.30’da oynanacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

REKOR İÇİN SAHAYA

Trabzonspor, yarın konuk edeceği Fatih Karagümrük’ü mağlup etmesi, Fenerbahçe ve İttifak Holding Konyaspor’un da rakiplerine puan kaybetmesi halinde, ligin bitimine 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek. Bordo mavililer hedeflediği başarılı yakalarsa, 2013-14 sezonunda ligin bitimine 3 hafta kala şampiyon olan Fenerbahçe’den erken şampiyonluk rekorunu devralacak.

KARAGÜMRÜK’E HİÇ YENİLMEDİ

Spor Toto Süper Lig 2021-22 Ahmet Çalık sezonunda sahasında namağlup tek takım olan Trabzonspor 22 maçtır evinde kaybetmedi. Ligde son olarak geçtiğimiz sezonun 29. haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında mağlubiyet yaşayan bordo mavililerin evindeki yenilmezliği 400 günü geçti.

KARAGÜMRÜK’ÜN PUAN ALAMADIĞI TEK TAKIM

Bu sezon İstanbul takımlarına karşı mağlubiyet yaşamayan Karadeniz fırtınası, yarın son kez evinde bir İstanbul ekibini ağırlayacak. Rakibi Fatih Karagümrük ile son olarak ligin 14. haftasında karşılaşan Trabzonspor, bu karşılaşmadan 2-0 galip ayrılmıştı. Rakibiyle 1’i Türkiye Kupası, 6’sı Süper Lig olmak üzere toplam 7 kez karşılaşan Karadeniz fırtınası, bu karşılaşmaların tamamından zaferle ayrıldı. Misafir ekibin ise, Süper Lig tarihinde 5 ve daha fazla karşılaştığı 20 takım arasında puan alamadığı tek rakibi olarak Trabzonspor kayıtlara geçti.

AVCI İLE DEMİREL’İN İLK MAÇI

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, takımının başında Vavacars Fatih Karagümrük ile ligde karşılaştığı toplam 3 maçtan da galibiyet almasını bildi. Avcı, yarınki karşılaşmada Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel ile kariyerinin ilk müsabakasını yapacak. Volkan Demirel ise, 4 ay önce göreve gelerek Karagümrük ile başladığı teknik direktörlük kariyerinde Trabzonspor’a karşı yarın ilk sınavını verecek.

KARİYER REKORUNU BU HAFTA KIRABİLİR

Trabzonspor’da kariyerinin en parlak günlerini yaşayan teknik direktör Abdullah Avcı, Fatih Karagümrük karşısında kariyerinin en yüksek puanına ulaşmak için sahaya çıkacak. Avcı, Medipol Başakşehir’de görev aldığı 2016-17 sezonunda 34 karşılaşmada 73 puan elde etmişti. Ligin bitimine 5 hafta kala 72 puanı bulunan bordo mavililerin yarın oynanacak Fatih Karagümrük maçını kazanması halinde Avcı kariyerinin en yüksek puanına henüz lig bitmeden ulaşacak.

CEZALILAR GERİ DÖNÜYOR

Trabzonspor’da kart cezalarını tamamlayan Djaniny, Siopis ve Bakasetas yarınki karşılaşmanın kadrosunda yer alacak. Bordo mavili takımda sakatlığı bulunan Trondsen dışındaki tüm oyuncuların yarınki karşılaşmaya hazır olması nedeniyle forma yarışı yaşanacak. Son haftalarda yaşanan puan kayıpları ve durağan oyunu göz önüne alan Avcının yarınki karşılaşmada ilk 11’de rotasyon yapması bekleniyor.

İLK 11’DE SÜRPRİZ YAŞANABİLİR

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, takımın ateşleyicisi konumundaki oyuncusu Siopis’e yeniden ilk 11’de yer verecek. Sakatlığı nedeniyle geçtiğimiz haftalarda takımdan uzak kalan Hamsik’i sahada tutmak isteyen Avcı’nın orta sahayı Hamsik-Siopis-Abdülkadir üçlüsü olarak kurması bekleniyor. Savunmada Denswil ve Peres ikisinin yanında, Beşiktaş ve Gaziantep FK karşılaşmasında ilk 11’de şans bulan Hüseyin Türkmen’in bu hafta da stoperde Vitor Hugo ile birlikte sahada olacağı tahmin ediliyor. Son haftalarda yaşadığı performans düşüklüğüne rağmen Nwakaeme’yi değerlendirmek isteyen Avcı’nın oyuncuya ilk 11’de şans vereceği değerlendiriliyor. Sürprizlerin yaşanabileceği ilk 11’de golcü oyuncu Djaniny’nin de yer alacağı tahmin ediliyor.

MUHTEMEL 11

Trabzonspor’un yarın oynanacak Vavacars Fatih Karagümrük karşısındaki muhtemel 11’i şöyle: Uğurcan, Peres, Hugo, Hüseyin, Denswil, Hamsik, Siopis, Abdülkadir, Visca, Nwakaeme, Djaniny.