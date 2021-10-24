Fenerbahçe'de kenetlenme vakti! Ali Koç çağrıda bulundu...
Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor'a 3-1 yenilen ve liderlik koltuğundan inen Fenerbahçe'de Alanyaspor maçı öncesi kenetlenme çağrısı yapıldı.
Trabzonspor karşılaşması sonrası kenetlenen Fenerbahçe camiasında taraftarlar, Alanyaspor karşısında tribünleri dolduracak ve sarı lacivertli kulübün bütün branşlarındaki sporcular statta yerini alacak.
Başkan Ali Koç ve oyuncuların Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki çağrısı sonrasında Türkiye'nin dört bir yanından dernekler maça akın edecek.
Bütün branşlardaki sporcular da tribünde yerlerini alacak. Çok erken saatlerde Kadıköy'de toplanacak sarı lacivertliler takımı meşalelerle karşılayıp statta da koreografi şovu yapacak.
Fenerbahçe, evinde Alanya'yı yenerek kötü gidişe dur demek istiyor. Altay, Kim, Osayi cezalı, Serdar Aziz sakat. As kadronun önemli taşları olmasa da Kadıköy'de lig yenilgisi olmayan Vitor Pereira, üç puandan emin. Portekizli hoca oyuncularıyla yaptığı konuşmada, "Mücadelemiz üst seviyede ama sahaya zekâ koymalıyız. Sabırlı, akıllı ve oyun disiplinine sadık oynamalıyız. Bunları yaptığımız takdirde kazamayacağımız maç yok" diye konuştu.
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