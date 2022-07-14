Fenerbahçe'de Kim Min-Jae ayrılığın eşiğinde: İdmana çıkmadı
Fenerbahçe'nin Güney Koreli stoperi Kim Min-Jae'nin, transfer görüşmeleri sebebiyle önceki gün gerçekleştirilen idmana katılmadığı ifade edildi.
Fenerbahçe'nin uzun zamandır Avrupa takımlarını peşinden koşturan Güney Koreli futbolcusu Kim Min-Jae, sarı-lacivertlilerin çarşamba akşamı gerçekleştirdiği antrenmana katılmadı.
Sabah'ın haberinde, İtalyan kulübü Napoli ve Fransız ekibi Rennes'in kıskacındaki 25 yaşındaki stoperin, transfer görüşmesi yapmak için idmanda yer almadığı ifade edilirken, Kalidou Koulibaly'i Chelsea'ye satmak üzere olan Napoli'nin özellikle bu transferde girişimlerini sıklaştırdığı belirtildi.
KISA SÜRE İÇİNDE AÇIKLANABİLİR
Belirli bir seviyeye gelen transfer görüşmelerinin ardından Kim Min-Jae transferinin kısa süre içerisinde resmen açıklanabileceği ifade edildi. Daha önce, yıldız oyuncunun sözleşmesinde 18 milyon Euro'ya serbest kalma maddesi olduğu öne sürülmüştü.
Güney Koreli oyuncu, 2021-22 sezonunun başında Çin ekibi Beijing Guoan'dan 3 milyon Euro bonservis ödenerek alınmıştı.
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