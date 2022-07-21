Fenerbahçe'de Kim Min-Jae'nin kararsızlığı sıkıntı yarattı

21 Temmuz 2022 Perşembe, 10:21

Kim Min Jae'nin veda edişinden çok ayrılış şekli Fenerbahçe'yi sıkıntıya soktu. Jorge Jesus, "Bana da sürpriz oldu" sözleriyle hayal kırıklığını gizlemedi. Bu sözlerin arka planı da ortaya çıktı.

Sözcü Gazetesi'nden İrfan Yirmibeş'in haberine göre; Jesus, takıma gelir gelmez Kim'le görüştü, takımda kalmaya ikna etti, Dinamo Kiev maçı hazırlıklarına da ona göre başladı.

İDMANA ÇIKMADI

Fakat Kim Min Jae'nin aklını, Rennes teknik patronu Bruno Genesio çeldi. Genesio, daha önce de birlikte çalıştığı Kim'in istikametini değiştirdi. Bir anda "Ayrılacağım" diyen yıldız stoper, Jesus ve yönetimi şoke etti. Kim, Rennes ile anlaştığını ve Dinamo Kiev maçının taktik idmanlarına katılmayacağını söyleyince planlar bozuldu.

SÖZLEŞMESİ ZORA SOKTU

Kim, transfer olduğunda sözleşmeye serbest kalma bedeli konulmasını şart koştu. 20 milyon Euro'luk bu rakamın ödenecek olması yönetimin elini kolunu bağladı.

İBRE NAPOLI'YE DÖNDÜ

Her ne kadar Rennes ilk etapta Kim ile anlaşsa da araya giren Napoli, transferin seyrini değiştirdi. Fransızlar, serbest kalma bedelini üç yılda ödeyecekti. İtalyanlar ise bu rakamı iki taksitte ödemeyi önerdi.