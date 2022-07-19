Fenerbahçe'de ‘Kim’e gidecek bekleyişi

19 Temmuz 2022 Salı, 07:00

Fenerbahçe’de Kim Min Jae’nin ayrılığı konusunda detaylar henüz netleşmedi. Fransız kulübü Rennes, Güney Koreli stoperin sözleşmesinde yer alan “18 milyon Avro’ya serbest kalır” maddesi çerçevesinde gerekli parayı Sarı-Lacivertlilere ödeyeceğini bildirmişti.

Rennes yetkilileri sonrasında 25 yaşındaki oyuncuyla temasa geçti. Ancak Kim ile ilgilenen İtalyan devi Napoli, Fenerbahçe ile kontağını kesmedi ve bu transfer için istekli olduğunu belirtti. Rennes, 18 milyon Avro’luk ödemeyi Sarı-Lacivertlilere henüz yapmadı. Fenerbahçe yönetimi, Rennes kulübünden bu rakamın peşin olarak ödenmesini talep etti. Napoli’nin serbest kalma bedelini peşin vermeyi taahhüt ettiği kaydedildi. Kim, menajeriyle transferini görüşmek için dün Portekiz’e gitti. Güney Koreli futbolcunun, kendisine daha yüksek yıllık ücret öneren Napoli’nin teklifini de değerlendirmeye aldığı öğrenildi. Kim’in durumunun birkaç gün içinde netleşmesi bekleniyor.