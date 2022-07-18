Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Joao Pedro İstanbul'a geliyor
Fenerbahçe, Joao Pedro transferini noktalamaya hazırlanıyor. Brezilyalı futbolcunun imza için İstanbul'a geleceği ifade edildi.
Fenerbahçe, hücum hattına bir takviye daha yaptı. Sarı-lacivertliler, 8 sezon Cagliari'de forma giyen Joao Pedro transferinde geri sayıma geçti.
CagliariNews24, 30 yaşındaki hücum oyuncusunun yarın İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçeceğini bildirdi. Sarı-lacivertli takımın Pedro ile 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.
2014’ten bu yana Cagliari formasını terleten Joao Pedro, 8 sezonda çıktığı 271 maçta 86 gol ve 28 asistlik performans sergiledi.
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