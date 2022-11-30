Fenerbahçe'de korkutan sakatlık: Joao Pedro maçı sedye ile terk etti
Fenerbahçeli futbolcu Joao Pedro, 2022 Katar Dünya Kupası arasında Rayo Vallecano ile oynadıkları karşılaşmada sakatlanarak sedye ile saha dışına çıkarıldı.
Fenerbahçe'nin Rayo Vallecano ile oynadığı hazırlık maçında Joao Pedro, ağır bir sakatlık yaşadı.
Joshua King'in pasıyla savunma arkasına sarkan Joao Pedro, tam vuruşunu yapacakken Mumin'in müdahalesiyle yerde kaldı. Mumin'in Joao Pedro'nun ayak bileğine yaptığı müdahale sonrası İtalyan oyuncunun ayak bileğinin döndüğü görüldü.
Joao Pedro, sedye ile kenara geldi ve bu sırada gözyaşlarına hakim olamadı.
Takım arkadaşları da sedye ile soyunma odasına taşınan Joao Pedro'nun yanına giderek destek oldu.
Video Haberler
- Sokakta, parkta bir an olsun sahibinin peşini bırakmıyor
- Burdur Gölü'nün tükenişi
- Kestanelerin sofralara yolculuğu başladı
- Hurda cihazların içinde altın arıyor
- El koyulan albino piton yeni yuvasında
- Korunmak için başladığı sporda milli takıma yükseldi
- Hayalindeki ‘School Bus’ ile dünya turuna çıkıyor
- 'Sıfır atık' projesine destek için 637 kilo kağıt topla
- Atık ahşapları oyuncaklara hayata döndürüyor
- Beslediği sincaplara çocuğu gibi bakıyor
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Taksiciye yalvaran köpek gibi hissediyorum'
- Mide bulandıran öykü
- Ege'de korkutan deprem: 16 saat arayla...
- Uzmanlar salgının 'en ağırı' diyerek uyardı
- Erdoğan duyurdu: Afet bölgesi ilan edildi
- 'Zehir zıkkım olsun Erdoğan!'
- Resmen itiraf ettiler: 500 kişi öldü!
- 'Kişisel ihtiyaçlarını bile parti parasından...'
- Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın yurt arkadaşı konuştu
- Uğur Dündar ekranlara dönüyor!