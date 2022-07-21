Fenerbahçe'de Mergim Berisha'ya Stuttgart kancası

21 Temmuz 2022 Perşembe, 12:25

Fenerbahçe'nin gelecek planlarında yer almayan Mergim Berisha, iddiaya göre Almanya Futbol Ligi (Bundesliga) yolcusu.

Transfer görüşmeleri için sarı lacivertli kulübün izin verdiği Mergim Berisha, geçen hafta Almanya'da Mainz'la görüşmüştü.

Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; 3 gün önce Stuttgart'a geçen 24 yaşındaki futbolcu, burada kulüp yetkilileriyle bir araya geldi. Stuttgart ile transferi konusunda birçok konuda anlaşan Berisha, kulüplerin anlaşmasını bekleyecek.

STUTTGART'IN BERISHA TEKLİFİ

Stuttgart, Fenerbahçe'ye satın alma opsiyonlu 1 yıllık kiralama teklifinde bulunacak. Sarı-lacivertliler ise oyuncuyu bonservisiyle satmak istiyor.

Kulüplerin anlaşması durumunda Berisha, Stuttgart'a transfer olacak.