Fenerbahçe'de Mergim Berisha'ya Stuttgart kancası
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği Alman oyuncu Mergim Berisha, Bundesliga ekibi Stuttgart'la transfer görüşmesi yapıyor.
Fenerbahçe'nin gelecek planlarında yer almayan Mergim Berisha, iddiaya göre Almanya Futbol Ligi (Bundesliga) yolcusu.
Transfer görüşmeleri için sarı lacivertli kulübün izin verdiği Mergim Berisha, geçen hafta Almanya'da Mainz'la görüşmüştü.
Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; 3 gün önce Stuttgart'a geçen 24 yaşındaki futbolcu, burada kulüp yetkilileriyle bir araya geldi. Stuttgart ile transferi konusunda birçok konuda anlaşan Berisha, kulüplerin anlaşmasını bekleyecek.
STUTTGART'IN BERISHA TEKLİFİ
Stuttgart, Fenerbahçe'ye satın alma opsiyonlu 1 yıllık kiralama teklifinde bulunacak. Sarı-lacivertliler ise oyuncuyu bonservisiyle satmak istiyor.
Kulüplerin anlaşması durumunda Berisha, Stuttgart'a transfer olacak.
süper lig fenerbahçe Mergim Berisha Bundesliga Stuttgart transfer Transfer dönemi Transfer haberleri
Video Haberler
- Marmaray'da panik: Birbirlerine girdiler
- Şişli'deki şüpheli ölümde yeni gelişme
- Altılı masa ve HDP açıklaması
- CHP Diyarbakır İl Başkanlığı’na atanan kayyuma protesto
- 'Öneriyoruz' dedi ve çağrı yaptı
- MSB'den 3 bölümlük Kıbrıs Barış Harekâtı belgeseli
- Ağacın kurutulmasında 3 şüpheli serbest, sebep 'sır'
- Canlı yayında ekonomi atışması: Bizi ne zannediyorsunuz
- Sabiha Gökçen'de neler oluyor?
- İstanbul'da 4 ilçede çayır tırtılı alarmı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Koronavirüs vakaları arttı, ilk tedbir kararı geldi!
- MHP'ye büyük şok!
- Anketlerde kaçıncı parti olduklarını açıkladı
- 'Ben böyle dolandırıcılık görmedim'
- Düzce'de korkutan deprem
- Sedat Peker'in seçim planını açıkladı
- 'Burası Acun City mi?'
- Adnan Oktar’ın cezaevindeki son hali ortaya çıktı
- Ekrem İmamoğlu'na bir darbe daha
- Ben böyle dolandırıcılık görmedim